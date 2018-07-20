Muş Özel - Ortaokulda, Üniversite Öğrencisi Oldular

Özel - Ortaokulda, üniversite öğrencisi oldular

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ Alparslan Üniversitesi, TUBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çerçevesinde desteklenen, 'Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor' proje ile 40 ortaokul öğrencisi, 10 günlük kampa alındı.

'Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor' proje kapsamında Muş merkezdeki 4 ortaokulda eğitim-öğretim gören 40 başarılı öğrenci, 10 günlüğüne üniversiteli oldu. Sabah servislerle evlerinden alınan öğrenciler, gün boyu üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliklere katılıyor. Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Öcal, amaçlarını öğrencilerin bilime, bilim insanına karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirebilmek ve onları sahne sanatları, tiyatro ile buluşturmak olduğunu belirtti. Tatile gidemeyen başarılı 40 öğrenciyi kampa aldıklarını ifade eden Öcal şunları söyledi:

"Projeye önce Türk Müslüman Bilim insanları ile sahne çalışmalarına başladık. Öğrenciler aktif olarak tiyatro sanatı, o günkü bilim insanları ile etkinlikler yapıyor. Her gün içinde 4 ayrı etkinlik var. 40 ortaokul öğrencimiz var. Biz onlardan öğreniyoruz, onlar bizden öğreniyor. Çok güzel etkileşimi olan bir proje oldu. Hep beraber kahvaltı yapılıyor, sonra radyoloji biliminin kurucusu Marie Curie ile ilgili kısa bir tanıtım sunumu yapıyoruz. Daha sonra Marie Curie ile ilgili kısa bir öykü yazmalarını istiyoruz. Kısa tiyatro gösterileri yapılıyor. Öğrenciler Marie Curie ile ilgili öyküyü 2 saatlik bir çalışma sonunda sahnelediler. Öğrenciler öğlen ve akşam yemeklerini yedikten sonra yine servislerle evlerine bırakılıyor."

Öğrencilerden Emel Sude Baytak, projenin çok eğlenceli ve hayatı kendilerine öğrettiğini, bilim insanlarını, hocaların çok iyi bir şekilde açıkladıklarını belirtti. Eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Baytak, "Bilim insanlarını öğrendik. Her gün Hacivat- Karagöz izleyip, oyunda o günkü bilim insanını tanıtıyoruz. Tiyatro oyuncuları gelip yine o günkü bilim adamını canlandırıyor. Hepimiz çok güzel zaman geçiriyoruz" dedi.