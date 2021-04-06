MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
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MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta zorlu geçen kış mevsiminin ardından ovaya bahar geldi.

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MUŞ'ta zorlu geçen kış mevsiminin ardından ovaya bahar geldi. Ova ve meraların yeşile bürünmesi küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta besicilerin de yüzünü güldürdü.

Kış sezonunda yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Muş Ovası ve meralar havaların ısınmasıyla birlikte yeşile büründü. Meralarda başlayan canlanma en fazla besicileri sevindirdi. Kış sezonu boyunca hayvanlarını ahırlarda besleyen Konukbekler köyündeki besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Hayvanları meralara salan besiciler, saman ve yem alma derdinden de kurtuldu. Besicilerden Abdullah Tatlı, Bu sene kışımız çok zorlu geçti. Hayvanlar için biriktirdiğimiz saman, ot, arpa bitti. Çok şükür ki zamanında da havalar ısındı. Hayvanlarımız meralara çıkınca rahata kavuştuk dedi.

Besici Ahmet Tan da, 5 aydır hayvanlarımıza yem yetiştirmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun ilkbahar geldi, hayvanlarımızı meraya çıkarttık, mutluyuz. Sabahleyin saat altıda mesaimiz başlıyor. Hayvanlara biraz saman verdikten sonra meraya getiriyoruz. Saat 17-18.00 gibi ahıra geri götürüyoruz. Bu kış için 30 bin liralık saman, 15 bin liralık arpa aldık. Tabi her şey çok pahalı olduğundan dolayı hayvanlara bakmak çok daha zor oluyor. Ben ve amca oğlunun 150 koyunu var. Biz sadece ilkbahara çıkmanın uğraşı içindeydik. En az 45 bin lira harcamamız oldu diye konuştu.

MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI
MUŞ OVASI YEŞİLE BÜRÜNDÜ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR MERAYA ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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