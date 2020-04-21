Muş Ovası, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor
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Doğa Derneği, Türkiye, Muş, Güncel

Muş Ovası, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Muş'ta Telli Turna Doğa Koruma Derneğinin saha gözlem ekipleri, Türkiye'nin en önemli göç güzergahlarından Muş Ovası'ndaki kuş türlerini kayıt altına alıyor.

21.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:30
Muş Ovası, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Muş'ta Telli Turna Doğa Koruma Derneğinin saha gözlem ekipleri, Türkiye'nin en önemli göç güzergahlarından Muş Ovası'ndaki kuş türlerini kayıt altına alıyor.

Havaların soğumasıyla göç eden, ilkbaharda da kentteki Kazlı ve Haçlı gölüne gelen kuşların kuluçka ve yemlenme süreçlerini kayıt altına alan saha gözlem ekibi, bölgedeki üreme alanlarının korunmasına yönelik çalışma yürütüyor.

8 yıldır sulak alanlara gelen kuşların fotoğraflarını çeken ekiptekiler, onlarca kuş türünün bulunduğu bölgenin tanıtımına da katkı sunuyor.

"Az görülen kuşları tespit ettik"

Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, gazetecilere yaptığı açıklamada, zengin sulak alanlarına sahip Muş Ovası'nda ağırlıklı olarak göçmen kuşların bulunduğunu söyledi.

Kuşların ovaya güzellik kattığını aktaran Avci, şöyle konuştu:

"Sulak alanlar, sazlıklar, Kaz ve Haçlı göllerinde detaylı çalışma yaptık. Bu kapsamda az görülen türlerden olan kaşıkçı, kızıl boyunlu batağan, bahri, küçük kara akbaba ve birkaç tane turna gözlemledik. Kaz Gölü'nde yaklaşık 2 bin 500 küçük kara batağan, kızıl boyunlu batağan ve angut kuşu olduğunu tekrar teyit ettik. Muş Ovası zengin kuş popülasyonu ve çeşitliliğe sahip. 8 yıldır sahada üyelerle çalışma yapıyoruz. Muş Ovası'ndaki kuş türü, ülke ortalamasının üstünde."

Toy ve telli turnanın neslinin birinci derecede risk altında olduğunu aktaran Avci, ülkedeki toy kuşlarının yaklaşık yarısının Muş coğrafyasında yaşadığını kaydetti.

Turna kuşlarının Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu bildiren Avcı, "Yazılı, sözlü edebiyat, çeşitli sanat eserlerinde bunu görebiliriz. Muş Ovası 450'nin üstünde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların bölgeyi tercih etmesinin en önemli sebebi iki ana göç güzergahlarının üzerinde yer alması ve verimli su kaynakları, sazlıklar, göller ve doğanın zenginliği. Kuşların kuluçka dönemi başladı. Bir takım hassas türlerin bölgede olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Muş Ovası, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Kaynak: AA

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