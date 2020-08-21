MUŞ Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUŞ Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlamasıTÜRKLERE'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama töreninin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

21.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:06

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması

TÜRKLERE'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama töreninin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçen yıl 100 bin kişi ile kutlanılan Malazgirt Zaferi töreninde düzenlenen birçok etkinlik, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor. Malazgirt Zaferi töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı törene bu yıl koronavirüs nedeniyle 2071 kişi katılacak. Pandemi nedeniyle ayrıca törende yapılacak birçok etkinlik de iptal edildi. Her yıl Okçular Vakfı'nca düzenlenen; okçuluk muharebe oyunu, menzil okçuluğu müsabakaları, ok atma talim alanları, at biniciliği, yağlı güreş müsabakaları, atletizm koşuları, cirit oyunları ve konser bu yıl yapılamayacak.

'1071 MALAZGİRT' FİLMİ GENÇLERE İZLETİLECEK

Malazgirt Zaferi'ni beyazperdeye taşıyan 'Malazgirt 1071' filminin galası, 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. 26 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılacak olan tek etkinlik; 25 Ağustos'ta '1071 Malazgirt' filmi, Külliye'de yapılacak gösterimle eşzamanlı olarak Malazgirt'te de seyirciyle buluşacak.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapımı süren Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 3'üncü etap çalışmalarında sona gelindi. 70 bin metrekarelik alana kurulan milli parkın turizmi canlandırması hedefleniyor. Projenin turizm açısından ilçenin kaderini değiştireceğini söyleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal, "Parkta şu an 400 kişi ve birçok iş makinesi ile yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Burada üçüncü etap çalışmaları olarak peyzaj projelerini düzenledik. Yeni bir idari bina ve idari binanın üst kısmında yer alan 8 tane misafir odası yaptık. İbadethane olarak da bir cami ve iç dekorasyonu yapıldı. Aynı bina içerisinde duşa kabinler 30 kişinin aynı anda abdest alacağı abdesthane ve lavabo kuruldu" diye konuştu

TÜM KÖR NOKTALAR AYDINLATILDI

Sosyal tesislerin içinde, basketbol sahası, tenis kortları, yürüme bandı, oturma alanları ve çocukların oynayabilecekleri ve eğlenebilecekleri, trombonlar, salıncaklar, kaydıraklar olacak şekilde oyun alanları yaptıklarını kaydeden Şengal, "Peyzaj ve mesire alanları var. Millet kıraathanemiz var. Kıraathanenin önünde piknik yapabilecekleri doğa ile iç içe bir yeşil alan oluşturuldu. Alan büyük bir alan ortalama 2 milyar 80 bin karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan içerisinde namazgah, Sayın Cumhurbaşkanımızın halka hitabet edebileceği bir alan, protokol binası, helikopter pistleri, bütün alanı sulayabilecek 2 ayrı su deposu yapılarak sulama sistemlerinin altyapısı tamamlandı. Binlerce ağaç dikildi ve böylelikle 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yapıldı. Bütün alan kör nokta bırakılmaksızın aydınlatıldı. Alanın tamamına yüz tanıma ve tarama sistemli güvenlik kameraları yerleştirildi. Güvelik kamerası ortalama 25 kilometre uzaklıktaki bir aracın plakasını okuyabilecek özellikte" dedi.

MUŞ Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler 3. Sayfa
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Dünya
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Yoldaki rögar kapakları çalındı, sürücüler ölümden döndü
Yoldaki rögar kapakları çalındı, sürücüler ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Süleyman Seba Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Samsun Kadıköy Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: MUŞ Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 10:07:00. #1.15#
title