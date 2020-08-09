MUŞ Kazada yaşamını yitiren damat adayı toprağa verildi
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MUŞ Kazada yaşamını yitiren damat adayı toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren damat adayı toprağa verildiMUŞ'taki kına gecesi için kuzeni ile birlikte İstanbul'dan yola çıkarak Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren damat adayı Yetkin Çimenli (32), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

09.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:29

Kazada yaşamını yitiren damat adayı toprağa verildi

MUŞ'taki kına gecesi için kuzeni ile birlikte İstanbul'dan yola çıkarak Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren damat adayı Yetkin Çimenli (32), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaza Cumartesi günü Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde Sivas İl sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LC 4155 plakalı otomobil, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklenirken, her iki araçta hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde yaşamını yitirdi. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi. Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ÇİMENLİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan kına gecesi için İstanbul'dan yola çıktığı esnada meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yetkin Çimenli, Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Sarıpınar Beldesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Acılı aile evlerinin önünde taziye kabullerine başlarken, aynı kazada hayatını kaybeden Çimenli'nin kuzeni Fırat Taşkın da ilçeye bağlı Şehittahir Köyü'nde toprağa verildi.

Ayrıca Bulanık İlçesi'ne bağlı Sarıpınar Beldesi'nde damat adayı Çimenli'nin yarın kına gecesinin düzenlenmesi planlanırken, düğünün ise 16 Ağustos tarihinde İstanbul'da yapılacağı öğrenildi. Öte yandan damat adayı Çimenli'nin, İstanbul ilinde sanayi sektöründe çalıştığı kaydedildi.

MUŞ Kazada yaşamını yitiren damat adayı toprağa verildi

Kaynak: DHA

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