Muş Belediyesi Bilgi Evleri kadınların uğrak yeri oldu
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Muş Belediyesi Bilgi Evleri kadınların uğrak yeri oldu

Muş Belediyesi Bilgi Evleri kadınların uğrak yeri oldu
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Muş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin önemli projeler arasında yer alan Bilgi Evleri'nde, çocuk ve gençler geleceğe hazırlanırken, kadınlar da sanat öğreniyor.

Dekoratif el sanatları ile halı dokuma kurslarına katılan kadınlar, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerinden olan Bilgi Evleri'nin amacına uygun hizmet verdiğini belirtti.

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı bir süre etkinliklerin ve kursların yapılmadığı bu tesislerimizde normalleşme süreci ile gerekli tedbirleri alarak yeniden hizmet vermeye başladık." diyen Asya, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerimizden istifade ederek geleceğe hazırlanırken kadınlar da kurslar sayesinde yeniliklerle buluşuyor. Bir kurumdan ziyade vatandaşlarımızın evleri gibi kullanabilecekleri bu tesislerimizde evlerindeymiş gibi vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde sanat öğrenmelerini sağlayarak meslek sahibi olmak isteyenlerin bu düşüncelerinin gerçekleşmesinin altyapısını oluşturuyoruz. Bundan sonra çok daha güzel ve vatandaşlarımızın faydasına olacak çalışmaları yaygınlaştırarak bu merkezlerimizi daha da şenlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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