MHP Ankara Polatlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarakMHP, Ankara Polatlı İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Ankara Polatlı İlçesi Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya kimdir?

MÜRSEL YILDIZKAYA KİMDİR?

Başkan adayı Yıldızkaya, 1968 senesinde Beypazarı'nda dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini Polatlı İmam Hatip Lisesi'nde, Liseyi Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1995-96 yılları arasında Polatlı Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü.

POLATLI ÜLKÜ OCAKLARI KURUCU BAŞKANLIĞI YAPTI

Yıldızkaya, 1996 yılında Şabanözü İlköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başladı. Polatlı'da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığı görevini yerine getirdi. 2 dönem MHP Polatlı İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 seçimlerinde MHP'den Ankara Polatlı Belediye Başkanı seçildi. Mürsel Yıldızkaya, evli ve üç çocuk babasıdır.