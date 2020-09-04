Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok

Sakarya'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban, ifadesinde, "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi. Önceki gün şahsın ifadesini doğrulayan ses kayıtları da ortaya çıkmıştı.

04.09.2020 07:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:08

Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Şağban'ın ifadesinden ilk detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in ulaştığı bilgilere göre kamuoyuna yansıyan ses kayıtlarıyla aynı doğrultuda ifade veren Şağban "Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok. İleri gitmedi. Pişmanım" dedi. Olayın 3-4 ay önce meydana geldiğini söyleyen Şağban, ifadesinde kendisinden para istendiğini de iddia etti.

TELEFON KAYITLARI DOSYADA

Şağban'ın mağdur kızın babası ve bir başka müridiyle yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının çözümleri de soruşturma dosyasına girdi. Mağdurun babasının soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim ettiği bu görüşmelerde mağdur çocuğun babasıyla konuşan Şağban, olayın örtülmesini istedi.

"BU DİYARLARDAN ÇEKER GİDERİM"

Şağban, görüşmenin devamında "Bu duyulursa ya intihar ederim ya bu diyarlardan çeker giderim. Sizinle bu kadar hukukumuz var. Hata yapmış olabilirim ama ileri giden bir mevzu da yok. Ben gittim mi tarikat zaten biter, bu kadar hizmetler ortada kalır. Senin ocağına düştük yani" diyerek babayı ikna etmeye çalışıyor.

DİYANET'TEN AİLELERE UYARI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da olayla ilgili açıklama yapılarak şöyle denildi: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

VAKIF: BU ŞAHISLA ALAKAMIZ YOK

Skandalın ardından Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki Vakfı şu açıklamayı yaptı: "Kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını duyururuz. Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlak dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz."

Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok
Haber Yorumları (37)
TOROS: ALLAH''la kul arasına girenler, kendilerini Allah yerine koyanlar, İnsanları Allah''ı zikrederek kandıranlar ve onlara kulluk yapanlar. . . . Alayınız ateştesiniz. . . Allah''ın Laneti böylelerinin üzerinde olsun. . AMİN. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZIRT: Kuran da Allah demişki bu kitaptan başka kaynak aramayın. 40 çeşit kitapla 40 çeşit tarikat yapın dememiş. Emri dinlemessen böyle olur. Sana demişki din alimlerinin kitapları yok , hadis kitapları yok , sadece Kuran var bundan başkada korunan kaynak yok demiş. Hala tarikatlara arka çıkan var yahu. Tarikatlara bölünmeyin demiş çok açık dünyanın kullanım kılavuzu gönderilmiş sana okursan herşey o kadar açık ki . . Tarikat yok , din alimleri dini eğip büküyor değiştiriyorsa onlarıda yok sayacaksın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TUBA: Sen ve senin gibiler İslam''ı bilmeyenlere nasıl da yanlış temsil ediyorsunuz. Şekille Müslümanlık olmuyor. Allah senin gibileri herkesten uzak etsin inşallah.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Defne Samyeli Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 08:52:31. #1.14#
title