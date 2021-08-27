MURDA HAYRANLARI THE INK NİGHT PARTİES'DE BULUŞTU

DÜNYANIN en büyük dövme şirketi olan Türk markası Cleopatra Ink tarafından organize edilen The Ink Night Parties kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde Murda konser verdi.

DÜNYANIN en büyük dövme şirketi olan Türk markası Cleopatra Ink tarafından organize edilen The Ink Night Parties kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde Murda konser verdi.

Gurbetçi ünlü rapçi Murda, Illusion Event Hall sahnesinde unutulmaz bir konsere imza attı. Murda, Cleopatra Ink'in sponsorluğunda The Ink Night Parties'in ev sahipliğini yapan Illusion Event Hall'de hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Partiye gelenlere ise Cleopatra Ink dövme sanatçıları tarafından ücretsiz olarak minimal dövmeler yapıldı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde canlı performansını sergileyen başarılı Rapçi, şarkılarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Özellikle ünlü rapçi Ezhel ile yaptığı düetlerin ardından Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Türk asıllı Hollandalı rapçi Murda, Illusion'da kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti çekti. Zaman zaman hayranları ile sohbet de eden ünlü rapçi Murda, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Parti hakkında konuşan Cleopatra Ink yetkilileri, ilerleyen süreçte dövme severleri bu tip organizasyonlarla sıkça buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı