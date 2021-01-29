Murda ft. MERO - Gece Gündüz şarkı sözleri
Rap dünyasının iki parlayan yıldızı Murda ve Mero, bir düette buluştu. Murda Mero işbirliği ile piyasaya sürülen Gece Gündüz şarkısının sözlerini sizler için derledik.
MURDA FT. MERO GECE GÜNDÜZ ŞARKI SÖZLERİ
Giriş: Murda
Ja, yeah, yeah
Yeah, yeah, ah, ja
Ah, yeah
Ey, gece gündüz para peşinde, ja
Spankito
Ja, ja
Ah
Nakarat: Murda & MERO
Gece gündüz para peşinde
North Face ceketimde büyük deste
Bad lil' *** çok esnek, *** kız her sefer
Goofy gelemez ki şehrime
Yeah, Louis V belimde (Ohh)
Yeah, ey, ey (Ohh)
Şerefe yaklaştık, hedef? (Ohh, ohh, brra, ey, wouh)
Gece gündüz bu ş?hirde (Şehirde, pow, pow, pow, ey)
Sokaklarım tehlike (Tehlike, ey)
Konuşurum kendi kendime (Kendime, ey, ey)
Yanarım ben yine derdime (Ah, wow)
Verse 1: Murda
A.P, Rolex, bad ***, bol ***
Gacı havalı like hostes
Chetori, habibi, koskesh
Gireyim son kez, Amiri, don't flex
Shawty hou op met je nonsens
Ghetto boy eskiden boş hep
Şimdi sahne fiyatımız on beş
VVS pırlanta boynumda oynuyo' misket
YSL çizme, masamda dostlarım var başka kimse
Ah, düşmanımı çiğnedim sanki çiklet
Yeah, baby girl ride me, sanki bisiklet
Yeah, Amsterdam-İstanbul fly first class
Yeah, bi' cepte hash bi' cepte cash
I am fast like, yeah
Söylediklerin yalanlar, gerçekleri örtemez
O şeyi ver, bense viral
Platinum plaques like, yeah
Nakarat: Murda & MERO
Gece gündüz para peşinde
North Face ceketimde büyük deste
Bad lil' *** çok esnek, *** kız her sefer
Goofy gelemez ki şehrime
Yeah, Louis V belimde (Ohh)
Yeah, ey, ey (Ohh)
Şerefe yaklaştık, hedefe (Ohh, ohh, brra, wouh, ey)
Gece gündüz bu şehirde (Şehirde, pow, pow, pow, ey)
Sokaklarım tehlike (Tehlike, ey)
Konuşurum kendi kendime (Kendime, ey, ey)
Yanarım ben yine derdime
Verse 2: MERO
Dresscode, *** love, Ahshouns im Backstage (Heh)
Gib keine Hand, keine Handshakes, weil ich jetzt so wie King James leb'
Zu viel Drip in meiner Iced-out, bin rich, eine Milliarde Klicks
Bruder, sag, wer bringt mehr Hits? Dein Hate bringt nix, weil mir Gott gibt (Wouh)
Hadi gel gidelim, bedeli'de neyse, senden vazgeçmem
Ey, gülüm, inan bana, ben asla pes etmem
Şişe Cîroc, kafa pilot, bura karanlık like Batman
Ghetto'nun havası soğuk ve bizim bu çocukların cebi broke
Loco, sie nennt mich Papi (Uhh), yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel
Cepler full, gece gündüz kafa dönüyor
Gözleri mavi, ich lebe zu schnell, lebe zu schnell, lebe zu schnell
FFM, Rotterdam, Mero, Murda
Nakarat: Murda & MERO
Gece gündüz para peşinde
North Face ceketimde büyük deste
Bad lil' *** çok esnek, *** kız her sefer
Goofy gelemez ki şehrime
Yeah, Louis V belimde (Ohh)
Yeah, ey, ey (Ohh)
Şerefe yaklaştık, hedefe (Ohh, ohh, brra, ey, wouh)
Gece gündüz bu şehirde (Şehirde, pow, pow, pow, ey)
Sokaklarım tehlike (Tehlike, ey)
Konuşurum kendi kendime (Kendime, ey, ey)
Yanarım ben yine derdime