Murda ft. MERO - Gece Gündüz şarkı sözleri
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Murda ft. MERO - Gece Gündüz şarkı sözleri

29.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:29
Murda ft. MERO - Gece Gündüz şarkı sözleri

Rap dünyasının iki parlayan yıldızı Murda ve Mero, bir düette buluştu. Murda Mero işbirliği ile piyasaya sürülen Gece Gündüz şarkısının sözlerini sizler için derledik.

MURDA FT. MERO GECE GÜNDÜZ ŞARKI SÖZLERİ

Giriş: Murda

Ja, yeah, yeah

Yeah, yeah, ah, ja

Ah, yeah

Ey, gece gündüz para peşinde, ja

Spankito

Ja, ja

Ah

Nakarat: Murda & MERO

Gece gündüz para peşinde

North Face ceketimde büyük deste

Bad lil' *** çok esnek, *** kız her sefer

Goofy gelemez ki şehrime

Yeah, Louis V belimde (Ohh)

Yeah, ey, ey (Ohh)

Şerefe yaklaştık, hedef? (Ohh, ohh, brra, ey, wouh)

Gece gündüz bu ş?hirde (Şehirde, pow, pow, pow, ey)

Sokaklarım tehlike (Tehlike, ey)

Konuşurum kendi kendime (Kendime, ey, ey)

Yanarım ben yine derdime (Ah, wow)

Verse 1: Murda

A.P, Rolex, bad ***, bol ***

Gacı havalı like hostes

Chetori, habibi, koskesh

Gireyim son kez, Amiri, don't flex

Shawty hou op met je nonsens

Ghetto boy eskiden boş hep

Şimdi sahne fiyatımız on beş

VVS pırlanta boynumda oynuyo' misket

YSL çizme, masamda dostlarım var başka kimse

Ah, düşmanımı çiğnedim sanki çiklet

Yeah, baby girl ride me, sanki bisiklet

Yeah, Amsterdam-İstanbul fly first class

Yeah, bi' cepte hash bi' cepte cash

I am fast like, yeah

Söylediklerin yalanlar, gerçekleri örtemez

O şeyi ver, bense viral

Platinum plaques like, yeah

Nakarat: Murda & MERO

Gece gündüz para peşinde

North Face ceketimde büyük deste

Bad lil' *** çok esnek, *** kız her sefer

Goofy gelemez ki şehrime

Yeah, Louis V belimde (Ohh)

Yeah, ey, ey (Ohh)

Şerefe yaklaştık, hedefe (Ohh, ohh, brra, wouh, ey)

Gece gündüz bu şehirde (Şehirde, pow, pow, pow, ey)

Sokaklarım tehlike (Tehlike, ey)

Konuşurum kendi kendime (Kendime, ey, ey)

Yanarım ben yine derdime

Verse 2: MERO

Dresscode, *** love, Ahshouns im Backstage (Heh)

Gib keine Hand, keine Handshakes, weil ich jetzt so wie King James leb'

Zu viel Drip in meiner Iced-out, bin rich, eine Milliarde Klicks

Bruder, sag, wer bringt mehr Hits? Dein Hate bringt nix, weil mir Gott gibt (Wouh)

Hadi gel gidelim, bedeli'de neyse, senden vazgeçmem

Ey, gülüm, inan bana, ben asla pes etmem

Şişe Cîroc, kafa pilot, bura karanlık like Batman

Ghetto'nun havası soğuk ve bizim bu çocukların cebi broke

Loco, sie nennt mich Papi (Uhh), yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel

Cepler full, gece gündüz kafa dönüyor

Gözleri mavi, ich lebe zu schnell, lebe zu schnell, lebe zu schnell

FFM, Rotterdam, Mero, Murda

Nakarat: Murda & MERO

Gece gündüz para peşinde

North Face ceketimde büyük deste

Bad lil' *** çok esnek, *** kız her sefer

Goofy gelemez ki şehrime

Yeah, Louis V belimde (Ohh)

Yeah, ey, ey (Ohh)

Şerefe yaklaştık, hedefe (Ohh, ohh, brra, ey, wouh)

Gece gündüz bu şehirde (Şehirde, pow, pow, pow, ey)

Sokaklarım tehlike (Tehlike, ey)

Konuşurum kendi kendime (Kendime, ey, ey)

Yanarım ben yine derdime

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