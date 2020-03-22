Muratpaşa ozon odası kuruldu
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Fener Mahallesi, Muratpaşa, Güncel

Muratpaşa ozon odası kuruldu

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü ve girişe virüsten yüzde 100 dezenfektasyonu sağlayan ozon odası kurdu.

22.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:38
Muratpaşa ozon odası kuruldu

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü ve girişe virüsten yüzde 100 dezenfektasyonu sağlayan ozon odası kurdu. Çalışanlar ve belediyeye gelen herkes ozon odasına girip dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapacak. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşılayabilmeleri için de yeni uygulamaları devreye aldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında da düzenlemelere gitti. Fener Mahallesi'nde bulunan hizmet binasına girişler tek noktaya düşüldü ve girişe ozon odası kuruldu. Çalışanlar da dahil belediyeye gelen herkes, önce ozon odasına girecek ve dezenfekte olduktan sonra binaya giriş yapacak.

Odada kullanılacak ozon buharının 720 wattlık güçle salındığını ve yüzeylerde yüzde 100 dezenfekte etkisine sahip olduğu belirtilirken, solunmasının da kişiye hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.

Diğer yandan Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşalılara seslenerek zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısını yineledi. Başkan Uysal, evde bakım hizmetini 65 yaş ve üzeri, engelli, kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç Muratpaşa sakinlerinin her türlü ihtiyacını kapsayacak hale getirdiklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar vatandaşlar için sokağa çıkma yasağını hatırlatan Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olan komşularımız, Turunç Masa'mızın 444 80 07 numaralı telefonuna taleplerini iletsinler. Ayrıca, imar durumu, rayiç bedel, vergi borcu sorgulama ve ödeme, Çevreci Komşu Kart bakiye görüntüleme, satın alma görüntüleme ve teklif verme, evrak doğrulama ve Turunç Masa başvuru ve sorgulamalarını belediyemizin web sitesi, akıllı telefonlar için mobil uygulaması ve e-devlet üzerinden, evinizden çıkmadan yapabilirsiniz" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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