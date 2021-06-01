MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi'nde kademeli normalleşmeyle birlikte saat 21.00'e kadar müşteri kabul edecek restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi'nde kademeli normalleşmeyle birlikte saat 21.00'e kadar müşteri kabul edecek restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Uzun sürenin ardından yeniden müşterilerini ağırlamaya hazırlanan işletmeciler, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

Covid-19'la mücadelede kademeli normalleşme dönemiyle birlikte restoran ve kafeler kapılarını açtı. Yeniden müşterilerini ağırlayacak olan kafe, pastane ve lokantalarda sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlarken Antalya'da Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekipleri de kademeli normalleşmenin ilk gününde Kaleiçi'ndeydi.

Önceki aylarda da sektöre ücretsiz dezenfekte desteği veren Muratpaşa Belediyesi, sandalyelerin masaların üzerinden indirilip sosyal mesafe kuralına göre yeniden dizildiği, masa aralıklarının ayarlandığı Kaleiçi'ndeki işletmeleri dezenfekte etti. Sabah açıldıktan hemen sonra belediyenin dezenfekte ettiği bir kafenin çalışanı Simge Yalçın, "Uzun süredir kapalıydık. Bugün açıldığımız için çok mutluyuz. Şimdi de Muratpaşa Belediyesi'nden geldiler ve masaları ilaçladılar. Bunun için çok teşekkür ederiz. Bunu ücretsiz yaptıkları için ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

İşletmeci Aydın Ayhan 8 aydır aralıklı olarak kapalı olduklarını belirterek, "Hayırlısıyla bugün açtık" dedi. Restoran işletmecisi Yılmaz Özbay, sabah saatlerinde hazırlık yaparken Muratpaşa Belediyesi'nin dezenfekte ekibini karşılarında gördüklerini belirtti.

MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ
MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ
MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ
MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:20:29. #1.15#

title