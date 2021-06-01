MURATPAŞA, KAFE VE RESTORANLARI DEZENFEKTE ETTİ

Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi'nde kademeli normalleşmeyle birlikte saat 21.00'e kadar müşteri kabul edecek restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Muratpaşa Belediyesi, tarihi Kaleiçi'nde kademeli normalleşmeyle birlikte saat 21.00'e kadar müşteri kabul edecek restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

Uzun sürenin ardından yeniden müşterilerini ağırlamaya hazırlanan işletmeciler, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

Covid-19'la mücadelede kademeli normalleşme dönemiyle birlikte restoran ve kafeler kapılarını açtı. Yeniden müşterilerini ağırlayacak olan kafe, pastane ve lokantalarda sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlarken Antalya'da Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekipleri de kademeli normalleşmenin ilk gününde Kaleiçi'ndeydi.

Önceki aylarda da sektöre ücretsiz dezenfekte desteği veren Muratpaşa Belediyesi, sandalyelerin masaların üzerinden indirilip sosyal mesafe kuralına göre yeniden dizildiği, masa aralıklarının ayarlandığı Kaleiçi'ndeki işletmeleri dezenfekte etti. Sabah açıldıktan hemen sonra belediyenin dezenfekte ettiği bir kafenin çalışanı Simge Yalçın, "Uzun süredir kapalıydık. Bugün açıldığımız için çok mutluyuz. Şimdi de Muratpaşa Belediyesi'nden geldiler ve masaları ilaçladılar. Bunun için çok teşekkür ederiz. Bunu ücretsiz yaptıkları için ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

İşletmeci Aydın Ayhan 8 aydır aralıklı olarak kapalı olduklarını belirterek, "Hayırlısıyla bugün açtık" dedi. Restoran işletmecisi Yılmaz Özbay, sabah saatlerinde hazırlık yaparken Muratpaşa Belediyesi'nin dezenfekte ekibini karşılarında gördüklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı