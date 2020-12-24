Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu
24.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:23
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişi parkta ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişi parkta ölü bulundu.
2862 Sokak'taki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.
Ekiplerin incelemesinde, C.V. (41) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek