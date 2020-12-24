Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu
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Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu

24.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:23

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

2862 Sokak'taki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde, C.V. (41) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu
Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu
Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu
Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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