Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım nereli, kaç yaşında?

15.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:49

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da doğdu. 2008 yılında kendi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile dünyaevine girdi ancak 4 yılın ardından boşandı. Tuğba Büyüküstün ile başrolde olduğu Asi dizisi ile yıldızı parladı. Murat Yıldırım dizileri ve filmleri...

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 yılında dünyaya geldi. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezun oldu.

TİYATROYA HEP İLGİSİ VARDI

Tiyatro ve müziğe ilgisi olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katılıp 3 yıl amatör olarak tiyatroda yer aldı. YÜO'daki arkadaşları sayesinde televizyon dünyasına adım atan Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışması, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol ile oldu. Fakat dizi sadece 11 bölüm yayınlandı. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, daha sonra Büyük Yalan dizisinde yer aldı. 2006 yılında ilk uzun soluklu dizisi olan Fırtına adlı dizide başrol oynayarak tanındı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez sinemada yer aldı ve başrol oynadı.

ASİ DİZİSİ İLE ÇIKIŞ YAPTI

Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolde olduğu Asi dizisinde "Demir" karakteri ile önemli bir çıkış yaptı. 2009 yılında ise Asi dizisinin sona ermesinden sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma yapan Yıldırım, dizide başroldeydi. Kocan Kadar Konuş filmleriyle komedi türünde de iddialı olduğunu gösteren Murat Yıldırım, 2012'de Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterine hayat verdi.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezası aldı. "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olmasından dolayı cezayı erteledi.

ADANA'DA SADE BİR TÖRENLE EVLENDİ

39 yaşındaki Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile evlendi fakat bu evlilik sadece 4 yıl sürdü. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi.