Murat Yeşiltaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Murat Yeşiltaş doğum tarihi

Açık oturum programlarındaki etkili konuşmasıyla dikkat çeken Murat Yeşiltaş vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Murat Yeşiltaş kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor?

MURAT YEŞİLTAŞ KİMDİR?

Dr. Murat Yeşiltaş lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2012 yılında ise Türkiye'yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye'de Ordu adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmalar ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Son çalışmaları arasında Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar (edit) (koç Ünivesitesi Yayınları, 2015) Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye'de Ordu (Kadim, 2016), Non-State Military Actors in the Middle East: Geopolitics,Strategy and Ideology (edit) (Palgrave McMillan,2017); When Strategy Collapse: The Failure of the PKK's Urban Terrorist Campaing (SETA Publishing 2018); Ortadoğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler: Terör Örgütleri, Milisler ve Vekil Güçler, (SETA Yayınları, 2019) yer almaktadır.

Uluslararası Güvenlik

Siyasi Coğrafya

Eleştirel Jeopolitik

Devlet-dışı Çatışmalar

Türkiye'nin Dış ve Güvenlik Politikaları

Bölgesel Güvenlik ve Ortadoğu

Uluslararası Güvenlikİleri Uluslararası İlişkiler Teorisi

Devlet-Dışı Silahlı Gruplar

Dış Politika Analizi