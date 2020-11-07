Murat Şahin kimdir? Murat Şahin kaç yaşında ve nereli?

Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymiş olan futbolcu Murat Şahin kimdir? Murat Şahin kaç yaşında ve nereli? Murat Şahin futbol kariyeri ve başarıları haberimizde yer almaktadır.

4 Şubat 1976, İstanbul , Merdivenköy'de doğan Murat Şahin kimdir? Murat Şahin kaç yaşında ve nereli?Murat Şahin futbol kariyeri ve başarıları haberimizde yer almaktadır.

MURAT ŞAHİN KİMDİR?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak görev alan Murat Şahin, futbola amatör olarak İstanbul'un Göztepe Hilal Spor'da başladı. 17 yaşında Fenerbahçe'ye geçti ve 18 yaşında profesyonel oldu. 7 sezon kaldığı Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu ile Rüştü Reçber'in yedeğiydi. 1998/1999 sezonu devre arasında Konyaspor'a gitti. Sonra sırayla Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi.

MURAT ŞAHİN FUTBOL KARİYERİ

-1993 yılında Fenerbahçe altyapısına geçti. 1993-1994 sezonunda Fenerbahçe A2 takımı kadrosunda yer aldı. Sonraki sezon ise A takıma yükseldi. Ancak Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber gibi kalecilerin ardında üçüncü kaleciydi. 19 Şubat 1995'te Vanspor karşısında ilk kez forma şansı buldu. Sonraki iki sezon forma şansı bulamadı. 1997-98 sezonunda Şekerspor karşısında oynanan maçta Rüştü'nün sakatlanması ile son 15 dakika forma giydi. Sezon içinde bir maçta daha forma şansı buldu.

-Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu, yine bir 2. Lig ekibi olan Adanaspor'a transfer oldu. 38 lig maçının 35'inde forma giyen kaleci, bu sefer 2. Lig üçüncüsü olarak, ikinci kez üst üste Süper Lig'e çıkma başarısını tattı. Ayrıca, Ankaragücü ve İstanbulspor'u devirerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiler ancak Kocaelispor'a 1-0 yenilip, finale çıkamadılar. Murat Şahin, bu maçların hepsinde kaleyi korudu.

-Murat Şahin'in Türkiye futbol gündeminde üst sıralara tırmanması ise 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta gerçekleşti. Oscar Cordoba ve Ramazan Kurşunlu'nun ardından üçüncü kaleci olarak düşünüldüğü takımda, sezonun ilk yarısında beklenenden çok daha fazla forma şansı buldu. Bunda Cordoba ve Ramazan'ın sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istikrarsız bir seyir izlemesi kadar takıma yeni bir anlayış yerleştirmeye çalışan yeni teknik direktör Vicente Del Bosque'nin tercihleri de belirleyiciydi. 7 Ağustos 2004'te Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. 16 Eylül 2004'te 7. dakikada sakatlanan Cordoba'nın yerine Bodo/Glimt karşısında oynanan UEFA Kupası maçında forma giydi.

-2010 yılının başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'un kalesine geçti. 2010-11 sezonunda daha az forma şansı bulmaya başladı. Sezon sonunda küme düştüler. Murat Şahin'in sözleşmesi uzatılmadı.

2011-12 sezonu için Eyüpspor'a bir yıllığına transfer oldu. 2012-13 sezonunda Eyüpspor'da teknik direktörlüğe getirildi.

MURAT ŞAHİN BAŞARILARI

Kariyerinde sadece 2003 yılında düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası için Türkiye millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı. Ancak Rüştü Reçber ve Ömer Çatkıç'ın ardında üçüncü kaleci olup forma şansı bulamadı. Türkiye, kupada üçüncülük yaşadı.