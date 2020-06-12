Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Söylemezsem Olmaz programına konuk olan fenomen Murat Övüç, hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın son günlerini anlattı. Çalışır'ın ölmeden 2 saat önce kavun yemek istediğini söyleyen Övüç, "Kavundan sonra fenalaşmış ambulans gelemeden hayatını kaybetmiş" dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Ani ölümüyle herkesi şoke eden Caner Çalışır'ın son isteğini anlatan Övüç, "Ölmeden önce kavun istemiş yedikten sonra fenalaşıp evde ölmüş" dedi.

"CANER, KORONADAN ÖLEN İNSANLARIN OLDUĞU YERE GÖMÜLDÜ"

Dobralığıyla tanınan Murat Övüç, Caner Çalışır'ın ölümüyle ilgili konuşurken sosyal medyada bir anda gündem olan 'Çalışır, kimsesizler mezarlığına gömüldü' yönündeki haberler için şunları söyledi: "Ben hastaneye gittiğimde Hakan Kakız ve Selin Ciğerci vardı. Selin ağlayarak 'Senin tanıdığın vardır mezarlık işini halledelim' dedi. Tanıdıklarım koronadan sebep çok dolu dedi. Ben de arkadaşıma güzel bir mezarlık aldım. Selin de ortak oldu. Ancak ablası oraya gömülmesini istemedi. Kayabaşı diye bir yer varmış yeni açılan mezarlık ısrarla oraya gömülmesini istediler. Sonradan öğrendim ki orası çok yeni açılmış. Koronadan vefat eden, yoksul ve kimsesiz kişileri oraya defnediyorlarmış. Cenazeye aileden bir tek dayısı ve kuzeni katıldı."

"VEFATINDAN 2 SAAT ÖNCE KAVUN YEMİŞ"

"Vefatından önce çok kilo almış. Elinde oksijen maskesiyle geziyormuş. Vefatından 2 saat önce 'Canım yandı bir kavun verin' demiş ve kavunu yedikten kısa süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetmiş."

"ÖLÜMÜ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN CENAZEYE GELMEDİ"

Ailesinin cenazeye neden katılmadığı sorusu üzerine ise Övüç, "Bu çocuk bu şekilde gömülmeyi hak etmedi. Ablası Caner'in ölümünü kabullenemediği için cenazeye gelmedi" ifadelerini kullandı.

"170 KİLOYA KADAR ÇIKTI"

Canlı yayına telefonla bağlanan Caner Çalışır'ın menajeri de çıkan iddialara açıklık getirerek "Caner madde kullanmıyordu. Gece hayatında çalıştığı için alkol alıyordu. Karantinada çok kilo aldı. Sürekli yatıyordu. 170 kiloya kadar çıktı. İyi hissetmiyorum diyordu. Son gün ağırlaştı. Oksijen tüpünü de koronadan almıştı. Son gün soğuk soğuk terleyince maskeyi takmış. Arkadaşı o halini görüyor. Hemen ambulansı arıyor ancak ambulans gelmeden vefat ediyor" dedi.