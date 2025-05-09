Murat Övüç hapis cezası mı aldı? (SON DAKİKA)

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen isim Murat Övüç, bu kez hakkında yürütülen soruşturmayla dikkatleri üzerine topladı. Başörtülü videosu nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla dava açılan Övüç'ün, hapis cezası alıp almadığı merak ediliyor. Peki, Murat Övüç hapse mi girdi, mahkeme kararını verdi mi? İşte dava sürecine dair son gelişmeler…

MURAT ÖVÜÇ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Sosyal medya içerikleriyle sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç, bu kez ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Başörtüsünü çağrıştıran bir şal takarak çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı video, büyük tepki topladı. Gelen şikâyetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir iddianame düzenlendi.

Murat Övüç hapis cezası mı aldı

İddianamede, Murat Övüç'ün bu paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" ileri sürüldü. Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda Övüç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Paylaşımın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmı, içeriği dini değerlere hakaret olarak yorumladı. Ancak Övüç, söz konusu videonun yalnızca mizah amacıyla hazırlandığını ve kimseyi hedef almadığını ifade etti.

Murat Övüç neden hapis cezası aldı

Henüz yargılama süreci başlamadı. Ancak iddianamenin kabul edilmesi halinde Murat Övüç, resmi olarak ceza davasında sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Bu olay sonrası, fenomen ismin sosyal medyada daha temkinli davranması bekleniyor.

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