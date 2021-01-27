Murat Murathanoğlu 'Salondaki En Kötü Koltuk'u anlatıyor

Boyner, Can Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirdiği online okur-yazar buluşmalarında bu hafta, "Salondaki En Kötü Koltuk" kitabının yazarı Murat Murathanoğlu'nu ağırlayacak.

Boyner, Can Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirdiği online okur-yazar buluşmalarında bu hafta, "Salondaki En Kötü Koltuk" kitabının yazarı Murat Murathanoğlu'nu ağırlayacak. Program 30 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Boyner Instagram hesabından Tanem Sivar moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Farklı kategorilerde binlerce ürün seçeneğinin yanına Can Yayınları'ndan çıkan kitapları da ekleyen Boyner, Can Yayınları iş birliğiyle 15 günde bir gerçekleştirdiği online okur – yazar buluşmalarında bu hafta Türkiye'de basketbol medyasının kurucularından Murat Murathanoğlu'nu ağırlayacağını açıkladı.

Kendi yaşam öyküsünden, Türkiye'de basketbolun ve medyanın yakın geçmişine ışık tutan anılarıyla derlediği "Salondaki En Kötü Koltuk" kitabından bahsedeceği söyleşide Murathanoğlu, salondaki en güzel koltuktan izlediğini düşündüğü maçları neden en kötü koltuktan izlediğini de anlatacak.

Söyleşinin Tanem Sivar moderatörlüğünde 30 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'da Boyner Instagram canlı yayınında gerçekleşeceği bildirildi.

DÜNYA BASKETBOLUNDAN ÖNEMLİ İSİMLER DE VAR

Basketbol severlerin bugüne dek binlerce saat sesini dinlediği ve tüm hayatını basketbola adayan Murathanoğlu, "Salondaki En Kötü Koltuk" adlı kitabında Chicago'da geçirdiği çocukluk ve gençliğinden şans eseri Aydan Siyavuş'la beraber çalışmaya başlamasına, İsmet Badem'le maceralarından Amerikan televizyonunda Türkçe maç anlatmasına, keşfettiği yıldız basketbolculardan Türk medyasının değişen ikliminde başına gelenlere kadar uzanan birçok anıya yer verdiğini söyledi.

Murathanoğlu, kitabındaki anılarına Petar Naumoski'den Efe Aydan'a, Aydan Siyavuş'tan Aydın Örs'e, Yalçın Granit'ten Turgay Demirel'e, Hidayet Türkoğlu'ndan Mehmet Okur'a, Kobe Bryant'tan Shaquille O'Neal'a varan Türkiye ve dünya basketbolunun en önemli isimleri eşlik ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı