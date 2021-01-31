Murat Göğebakan kimdir, ne zaman öldü? Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan kaç yaşında, ölüm nedeni ne?

Türk Rock ve Anadolu Rock türünün sevilen isimlerinden olan Murat Göğebakan kimdir? 2010 yılında kan kanserine yakalanan Göğebakan 31 Temmuz 2014 tarihinde hayata veda etmişti. Vefatının ardından sık sık anılan bir isim olan Murat Göğebakan ne zaman öldü? sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Türk Rock ve Anadolu Rock türünün sevilen isimlerinden Murat Göğebakan kimdir? 2010 yılında kan kanserine yakalanan Göğebakan 31 Temmuz 2014 tarihinde hayata veda etmişti. Şarkılarıyla dinleyenlerinin hislerine tercüman olan sanatçıya ilişkin Murat Göğebakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni ne?

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Göğebakan, üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da kaldı.

Sanatçı, albüm çalışmaları için geldiği İstanbul'da 1996'da "Ben Sana Aşık Oldum" adlı albümünü çıkardı ve büyük ilgi gördü. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde "Yılın şarkısı", "En iyi söz", "En iyi beste", "En iyi rock" ve "En iyi çıkış yapan" kategorilerinde aday gösterilen Göğebakan, "En iyi çıkış yapan erkek sanatçı" ödülünü aldı. Göğebakan, daha sonra "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" isimli albümlerini çıkardı.

Sanatçı, 2002'de piyasaya sunduğu "Ayyüzlüm" adlı albümüyle MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görüldü. Göğebakan, daha sonra çıkardığı "Yaralı" ve "Sana Olan Aşkım Şahit" isimli albümleriyle başarısını devam ettirdi. "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan" adlı bir kitap da yayımlayan Göğebakan, 2010'da kan kanserine yakalandı. Son olarak 2012'de "Aşkın Gözyaşları" albümünü çıkaran Göğebakan, bir süredir tedavi görüyordu.

ÖZEL HAYATI

Murat Göğebakan'ın ilk evliliğinden Bülent isminde bir çocuğu vardır. 1994 yılında ilk eşinden ayrılan Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le evlenmiştir. Yaklaşık on yıl süren bu evlilik ise 2010 yılında son bulmuştur.

MURAT GÖĞEBAKAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

ALBÜMLER

Ben Sana Aşık Oldum (1997)

Sen Rahatına Bak (1998)

Tek Suçum Seni Sevmekmiş (1999)

Merhaba (2000)

Sindomax (2000)

Ay yüzlüm (2002)

Yaralı (2004)

Aynı Mahallenin Çocukları (2004)

Sana Olan Aşkım Şahit (2005)

Geçmişten Geleceğe Yunus Emre (2005)

Sevgiliye (2007)

Bahar (2007)

Aşıklar Yolu (2010)

Aşkın Gözyaşları (2012)