CHP Antalya Kepez İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat Dinç Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Antalya Kepez İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Antalya Kepez İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Dinç kimdir?

MURAT DİNÇ KİMDİR?

Başkan adayı Dinç, 22 Eylül 1960 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI

Dinç, 1987 yılında Ordu'da sağlık ocağında doktorluk görevine başladı. Ardından, Ordu İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1990-1992 Kepez Yeni Emek Sağlık Ocağında çalıştı. 1992-1995 yılları arasında Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve 1995-1997 yıllarında da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

SEMT POLİKLİNİKLERİ AÇTI

1992-1997 yılları arası Kepez Bölgesinde birçok projeye imza atan Murat Dinç, Sema Yazar semt polikliniğinin açılmasını sağlandı. 1994-2011 yıllarında özel muayenehane açtı. Siyasete atılarak, 2009 Yerel Seçimlerinde Kepez Belediye Başkan aday adayı oldu. 2009-2010 yılları arasında Kepez Teomanpaşa'daki Sağlık Ocağında görev yaptı. 2010-2013'de Zafer Mahallesi Aile Hekimi olarak çalıştı. Murat Dinç, evli ve 2 çocuk babasıdır.