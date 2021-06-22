Murat Demirtaş Kütüphanesi Hınıs'ta açıldı
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Murat Demirtaş Kütüphanesi Hınıs'ta açıldı

Murat Demirtaş Kütüphanesi Hınıs'ta açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaklaşık iki yıl önce, 39 yaşındaki avukat oğlunun kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle birlikte dünyası kararan Mürüvvet Demirtaş'ın acılarını az da olsa dindiren ve katkısı olanlara "manevi rahatlık" yaşatan Murat Demirtaş Kütüphanesi'nin açılışı Hınıs'da seçkin bir davetli...

Yaklaşık iki yıl önce, 39 yaşındaki avukat oğlunun kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle birlikte dünyası kararan Mürüvvet Demirtaş'ın acılarını az da olsa dindiren ve katkısı olanlara "manevi rahatlık" yaşatan Murat Demirtaş Kütüphanesi'nin açılışı Hınıs'da seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti.

Hınıs doğumlu bir babanın kızı olarak Erzurum'da, Ayazpaşa Mahallesi'nde dünyaya gelen ve halen Mersin'de yaşayan emekli öğretmen Mürüvvet Demirtaş, avukat oğlu 39 yaşındaki Murat Demirtaş'ın ani ölümüyle büyük sarsıntı geçirdi. Kalbine genç yaşta yenik düşen Mersin Barosu'na kayıtlı Avukat Murat Demşrtaş'ın ölümü hukuk çevrelerinde büyük üzüntü yaşattı.

Yaşadığı acının etkisini azaltmak için çeşitli yollar deneyen, oğlu adına sosyal etkinlikler düzenlenmesi için gayret gösteren Mersin TED Koleji Müdürlüğü de yapan Mürüvvet öğretmen, babası Akif Yılmaz'ın doğum yeri olan Hınıs'ta oğlunun adını taşıyacak bir kütüphane açmak için kolları sıvadı.

Hınıs Nenehatun Lisesi'nde oluşturulan Murat Demirtaş Kütüphanesi bugün Erzurum Vali Vekili, aynı zamanda Hınıs Kaymakam Vekili de olan Uğur Köroğlu'nun katılımı ile törenle açıldı. Açılış töreninde Mürüvvet Demirtaş'ı, okul arkadaşı Erzurum'un belleklerde iz bırakan emekli Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak yalnız bırakmadı. "Dede-Torun Kütüphanesi" olarak da tanımlanabilecek salonun açılış töreninde ilçe yönetici ve bürokratları da hazır bulundu. - ERZURUM

Murat Demirtaş Kütüphanesi Hınıs'ta açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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