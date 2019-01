Murat Demir, Hakkında Çıkan Dedikodulara Sert Çıktı

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, son günlerde hakkında çıkan dedikodulara sert çıktı. Demir, kendisinin dava adamı olduğunu ve asla makam mevki merakının bulunmadığını kaydetti.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, son günlerde hakkında çıkan dedikodulara sert çıkarak, her zaman AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtti.

AK Parti'yi yüceltmek ve daha yukarılara taşımak için her zaman mücadele edeceğini ifade eden Demir, "Cide, Karadeniz'in en güzel ilçesidir, memleketimize olan sevdamız, aşkımız her kesim tarafından bilinir ve bilinmektedir. Tek derdimiz halka hizmet, memleketime hizmet etmektir. Murat Demir olarak aktif 11 yıldır AK Partiye hizmet ediyorum, firma olarak ta maddi manevi, partimizin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler bu davaya inandık, ülkemizi 2002'den bugüne büyük atılımlar yaparak ülke ekonomisi ve halkımızın yaşam standartlarını, üretim, ihracat, istihdam olmak üzere büyük özveri ile ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine tüm engellemeler ve müdahaleler darbe girişimleri ekonomik saldırılara rağmen ulaşmak için mücadele ederken ve ülkemizi dimdik ayakta tutan Recep Tayyip Erdoğan'ı canımızla başımızla hizmete devam edeceğiz, bunu menfaatçi ve çıkarcılar iyi bilsin" dedi.

Partisinden hiç karşılık beklemeden şimdiye kadar hizmet ettiğini vurgulayan Demir, "2,5 yıllık Milletvekilliğim dönemimde ve 24 Haziran seçimleri dahil partime hiç karşılık beklemeden hizmet ettim, çalıştım, çabaladım, tüm imkanlarımla AK Parti'yi yüceltmek için canla başla mücadele ettim. Mücadeleye ve çalışmaya da devam ediyorum, edeceğim. Ben dava adamıyım bizi bilen bilir. Asla makam mevki merakım olmadı olmazda" diye konuştu.

Son günlerde özellikle Cide ve Kastamonu'da kendini AK Partili gibi gören sahtekarların, menfaatçilerin kendisi hakkımda karalama dedikodusu üretmeye çalıştıklarına işaret eden Demir, şunları söyledi: "Amaçları siyaseten Murat Demir'i yıpratmak. Onların bir planı var ama Allah'ında bir planı olduğunu unuturlar. Cide, benim ilçem ve mevcut Belediye Başkanı Necdet Demir yeniden aday gösterildi. Murat Demir karşı çıktı, neden? 2007 yılından itibaren Necdet Demir'e her türlü maddi manevi desteği veren tüm projelerinde desteğimizle hep yanında olan biz, başı sıkıştığında elinden tuttuğumuz Necdet Demir kesinlikle bu dönem AK Parti için yanlış bir aday. Bunu hep söyledim, söylüyorum partimi düşündüğüm için davayı düşündüğüm için. Genel merkez, Kastamonu İl Başkanı, Milletvekillerimize, Koordinatör Vekilimize, gerekçelerimi detaylı bir şekilde anlattım. Neden Karşı çıktım? Çünkü Cide ileriye gitmesi, turizmde cazibe merkezi olması, istihdam artması, yeni yatırımlar gelmesi gereken bir ilçe, bunlarını önüne duvar olduğu için. AK Parti Belediye Başkanı, partisine ağza alınmayacak küfürler etmemeli edemez, ederse partiden ihracı gerekir. AK Parti Belediye Başkanı, kendisini partinin üzerinde görmemeli göremez, kendisi partinin çok üzerinde maalesef söylem tarzı budur, hal ve tavırları budur. Parti bana ne verdi diyecek kadar nankör olamaz bizim kulağımızla duyduğumuz sözler bunlar, ben hazmedemem. AK Parti Belediye Başkanı, ilçeye gelen yatırımcıları kucaklamalı, yatırımcıya zorluk çıkartıp ilçeden göndermemeli. Otel yapmaya ikna ettiğim yatırımcıları kolaylık sağlayacağı yerde kovacak şekilde karşılamamalı. 30 milyon TL ve 15 milyon liralık iki otel yatırımını elinin tersi ile egosu yüzünden kaçırmamalı. AK Parti Belediye Başkanı, ilçenin dinamik esnaflarını kendine düşman etmemeli. AK Parti Belediye Başkanı, AK Partili olmalı, maalesef AK Partili hiç olamadı. AK Parti Belediye Başkanı, ilçenin tek başına hakimi olmamalı, mütevazi ve halk içinde gönüllere dokunan biri olmalı. Gönüllere dokunan değil gönül kıran bir başkan oldu. Seçime gidecek olan bir aday ardından daha önce hissettiği gücü kaybetmemeli, maalesef şimdi ardında hiç bir esnaf, iş adamı kalmadı. Bu kişileri ikna etme şansımızda yok maalesef."

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilçeye getirdiğimiz birimi müsait olmasına rağmen kültür binasından bir katı kiralık olarak vermediğini söyleyen Demir, "Bizi ve il müdürünü aylarca oyaladı ve birim ilçeye açılamadı, en az 10 kadrolu personel çalışacaktı, bundan ilçeyi mahrum bıraktı. Murat Demir ve ailesi bundan önceki iki seçimde Necdet Demir, AK Parti adayı olduğu için maddi manevi desteklemiştir. Bu iki dönemde belediye ve başkan araç gereç, maddi, manevi, proje her türlü desteği AK Parti'yi ilçede yüceltmek için Güven Kepçe ve Murat Demir desteklemiştir. Şimdi ne oldu? Bu ilçeyi tanıyan bilen benim, insanları tanıyan benim, sadece Murat Demir istedi diye bazı ilçeleri inadına yanlış adaylar belirlenmesini sağlayan Kastamonu il siyasetindeki arkadaşlar, AK Partiyi mi düşündünüz, ya da kendinize bir sordunuz mu hatamı yapıyoruz, sahada halkı dinlediniz mi? Kahvede, berberde, manavda, esnafı dinlediniz mi? İhtimal vermiyorum, düşünmek dahi istemiyorum, bu ilçeler kaybedilirse, sakın ola kimseye suç bulmayın, sakın. Bu gün susuyorum ama o gün çok farklı konuşurum. Bu gün susuyorsam partime, davama zarar vermemek için susuyorum, var gücümle çalışmaya hazırım, tabi birileri rahatsız olmazsa. Genel merkez yönetimini yanıltmaya ne hakkınız var, bu vebaldir. Günah keçisi Murat Demir olacaksa varsın olsun. Ama ben haksızlık ve yanlış karşısında asla susmam, susmayacağım. Daha birçok şey söyleyebilirim ama şimdilik bu kadar yeter diyorum. İşte ben bu memlekete Kastamonu'ya aşığım, Cide benim ilçem, ilçeme, köyüme aşığım. Tüm bu nedenlerle mevcut başkanın aday olmaması ilçenin geleceği için önemliydi. Ama ben AK Partiliyim, genel merkezimiz her şeye rağmen Necdet Demir adayımız dediyse bizimde bu karara saygı duymak zorundayız ve saygı duyuyoruz. Başkanı her zaman hata yapmasını sağlayan, çıkar ve menfaatleri için başkanı yanlış yönlendirenler, bu ilçeye hiç bir katkısı olmayanlar, sahada bu dedikoduları yayanlar size sesleniyorum. Ben AK Partiliyim, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına canla başla sevdalıyım. ya siz? Şunu iyi bilin Güven Kepçe ve ailesi, AK Parti için ne gerekiyorsa yapar yapmıştır ve yapacaktır. Murat Demir, partim gerek Kastamonu, gerekse İstanbul nerde bana görev verirse seçim çalışması için orda olacağım. Görev vermese dahi ben AK Parti için var gücümle sahada olacağım" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA