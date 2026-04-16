Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti

Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olayda, 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. tartıştığı şahıs tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında çocuğu emniyete giderek yardım istedi. Şüpheli, intihara teşebbüs etti. Eşinin cezaevinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı şahıs tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si engelli 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla Hatice Kübra D.'yi göğsünden bıçakladı.

Çocuğu emniyete giderek yardım istedi

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri durumu fark ederek emniyete gidip "annem evde yaralı" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri ise komşuların evde iki yaralı olduğunu söylemesi üzerine eve girdi. Ağır yaralanan Hatice Kübra D. ile olayın şüphelisi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin, olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hatice Kübra D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, ölen kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

