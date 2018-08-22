Murat Boz'dan Sonra Aşkı Oyuncu Ekin Mert Daymaz'da Bulan Eliz Sakuçoğlu, Sevgilisi ile İlk Kez Görüntülendi

Takvim'in ortaya çıkardığı stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ve oyuncu Ekin Mert Daymaz aşkı, Bodrum'da bir kez daha belgelenmiş oldu. Bir süredir konuşulan Eliz Sakuçoğlu ve oyuncu Ekin Mert Daymaz aşk tatiline çıktı.

DENİZE AYRI AYRI GİRDİLER

Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kardeşi Poyraz Sakuçoğlu, annesi ve sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile Bodrum'da görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre, Yalıkavak'ta bir beachte görüntülenen ikilinin keyfide bir hayli yerindeydi. Öğlen yemeğinden sonra iskelede güneşlenmeye geçen sevgililer, sıcaktan bunalınca, denize birlikte girmek yerine ayrı ayı girmeyi tercih etti.

CİNSİYET DEĞİŞTİREN KARDEŞİ İLE DENİZE GİRDİ

Denize ilk giren yakışıklı oyuncu oldu. Sevgilisi çıktıktan sonra cinsiyet değiştirerek erkek olan kardeşi Poyraz ile birlikte denize giren stil danışmanı, bir süre yüzdükten sonra sevgilisinin yanına geri döndü.