Murat Boz'dan Sonra Aşkı Oyuncu Ekin Mert Daymaz'da Bulan Eliz Sakuçoğlu, Sevgilisi ile İlk Kez Görüntülendi
Bir süredir aralarında aşk olduğu dedikodusu çıkan Eliz Sakuçoğlu ve oyuncu Ekin Mert Daymaz, ilk defa birlikte görüntülendi.
Takvim'in ortaya çıkardığı stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ve oyuncu Ekin Mert Daymaz aşkı, Bodrum'da bir kez daha belgelenmiş oldu. Bir süredir konuşulan Eliz Sakuçoğlu ve oyuncu Ekin Mert Daymaz aşk tatiline çıktı.
DENİZE AYRI AYRI GİRDİLER
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kardeşi Poyraz Sakuçoğlu, annesi ve sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile Bodrum'da görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre, Yalıkavak'ta bir beachte görüntülenen ikilinin keyfide bir hayli yerindeydi. Öğlen yemeğinden sonra iskelede güneşlenmeye geçen sevgililer, sıcaktan bunalınca, denize birlikte girmek yerine ayrı ayı girmeyi tercih etti.
CİNSİYET DEĞİŞTİREN KARDEŞİ İLE DENİZE GİRDİ
Denize ilk giren yakışıklı oyuncu oldu. Sevgilisi çıktıktan sonra cinsiyet değiştirerek erkek olan kardeşi Poyraz ile birlikte denize giren stil danışmanı, bir süre yüzdükten sonra sevgilisinin yanına geri döndü.
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Eski sevgilisi diye malı mı ? 5 yıl önce ilişkileri bitti ve aralarında hiç bi bağ kalmadı. Bari yaratan rabbinin adıyla oku...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Haberin Murat Bozla ne alakası var ? Genç kızları haberi okumaya teşvik etmek için subliminal bi hareket...Cevap Yaz 10 1 Yayından KaldırOKU: Murat Boz, Eliz Sakuçoğlunun eski sevgilisi. Subliminal ne alaka?4 Yayından Kaldır