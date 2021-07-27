Murat 124 Tutkunları Kızılcahamam'da Buluşacak
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Murat 124 Tutkunları Kızılcahamam'da Buluşacak

Murat 124 Tutkunları Kızılcahamam'da Buluşacak
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27 bin 400 üyesi bulunan 124 Sevdalıları Kızılcahamam'da Bir Araya Gelecekler.

27 bin 400 üyesi bulunan 124 Sevdalıları Kızılcahamam'da Bir Araya Gelecekler. "Murat 124" model otomobil tutkunları Kızılcahamam'da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek. Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, 27 bin 400 üyesi bulunan kulübün Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleriyle 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'da Kızılcahamam'da 3 günlük kamp yapacağını söyledi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu duyduklarını dile getirerek sosyal medya hesabından Murat 124 etkinliğimiz bu haftasonu Soğuksu Milli ParkındaDeğerli hemşehrilerim ilkini pandemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz ve hem sizlerin hem de misafirlerimizin çok memnun kaldığı "Murat 124 Sevdası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştiriyoruz. 3 gün sürecek etkinliğimizde, binlerce üyesi olan Murat 124 Sevdası Kulübünün, araçları ilçemize gelerek, klasik otomobil tutkunları başta olmak üzere herkese renkli ve güzel görüntüler sunacaklar. Etkinliğimize tüm ilçe halkımızı ve misafirlerimizi bekler, saygılar sunarım. Cennet ilçemizde etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz.

Kaynak: Habermetre

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