"Murat 124" tutkunları Kızılcahamam'da buluşacak

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Klübü üyeleri, Kızılcahamam'da gerçekleşecek kampta bir araya gelecek.

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Klübü üyeleri, Kızılcahamam'da gerçekleşecek kampta bir araya gelecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde çeşitli etkinlikleri planladıklarını belirtti.

Acar, açıklamasında şunları aktardı:

"2 yıl önce düzenlediğimiz ve o dönem hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin çok memnun kaldığı Murat 124 etkinliğimizi tekrar gerçekleştireceğiz. Murat 124 Sevdası Kulübünün kurucu Başkanı Ali Demir, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Arslan ile belediyemizde bir araya gelerek etkinliğin detaylarını belirledik. Geçen yıl pandemi sebebi ile yapamadığımız etkinliğimizi 30 Temmuz-1 Ağustos tarihinde ilçemizde gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan