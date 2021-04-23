Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde havaların ısınmasıyla ağaç budama çalışmaları başladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde havaların ısınmasıyla ağaç budama çalışmaları başladı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destekleriyle oluşturulan 5 bin dekarlık meyve bahçelerinde budama işlemleri sürüyor.

İlçe müdürü İsmail Arslanbay, yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Budama işlemlerinin profesyonel ekiplerce yapıldığını anlatan Arslanbay, "Üreticilerimizin daha kaliteli ürün elde edebilmeleri için teknik olarak sürekli sahadayız. Gübreleme çalışmalarından budamaya ve ilaçlamaya kadar çitçimizin yanındayız ve onları bilgilendiriyoruz. İlçemiz meyvecilik konusunda çok iyi noktada." dedi.

Çiftçi Kemal Polat da desteklerinden ötürü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı
Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı
Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı
Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:53:58. #1.14#

title