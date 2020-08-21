Munzur'un "Zümra" kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi.

Kentte çiftçilikle geçimini sağlayan Şeref Oruç, 6 yıl önce Munzur Dağı eteklerindeki Mollaköy beldesinde 5 dönüm tarım arazisinde fidesini Mersin'den getirdiği ve yörede daha önce tarımı yapılmayan "Zümra" kavununu yetiştirmeye başladı.

Farklı aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan ve uzun süre çürümeden kalabilme özelliğine sahip "Zümra" kavununa tüketiciden gelen talebi karşılamaya çalışan Oruç, her yıl büyüttüğü üretim alanını 6 yılın sonunda yaklaşık 30 kat artırdı.

Tarımsal üretimini 140 dönüme çıkararak müşterileninin taleplerine yetişmeye çalışan Oruç, bu girişimi ile bölgede bulunan birçok çiftçiye de örnek oldu.

Munzur dağın eteklerinde iklim şartlarının olumlu etkisiyle kalitesi de artan Zümra kavunu, yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatıyla yöredeki diğer çiftçinin de yüzünü güldürdü.

Şu sıralar çiftçilerce hasat edilerek tarlalardaki toplama alanlarına getirilen kavunlar buralarda kasalara konulup ardından kamyonlara yüklenerek satılmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki çeşitli illerin yanı sıra İstanbul pazarına sevk ediliyor.

Üretici Şeref Oruç, AA muhabirine, kavun üretiminin Erzincan genelinde giderek arttığını ve her yıl artan üretimle bu yıl bereketli bir kavun sezonu geçirdiklerini söyledi.

Kavunun kalitesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzincan bölgesi tarımsal üretim açısından son derece verimli bölge. Bize yakınlığıyla bilinen Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'daki Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde kavun üretimi olmadığından Erzincan'da bu ürünün yetiştirilerek bu bölgelere satılması önemli fırsat sağlıyor. Erzincan'da tarımsal alanda daha fazla destek verilirse bu sektörü daha ileriye taşıma ve istihdam sağlama şansını artırmış olabiliriz. Kavunlarımızı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi dışında bugün İstanbul'a da göndereceğiz. Gelen talebi karşılayabilmek için Erzincan'da bu işi ileriye taşımamız gerekiyor. Herkesin bu işi yapması bölgeyi bir kavun üretim merkezi haline getirebilir."

Zümra kavunu aroması ve kalitesi ile damaklara lezzet veriyor

Oruç, damaklarda bıraktığı farklı aroması ve kalitesi ile Zümra cinsi kavunu ektiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Zümra kavunun yanı sıra Kırkağaç kavunu ve duble cinsi kavun da ekiyoruz. Bu yıl 140 dönüm arazi üzerine ekim yaptık. Ancak bölgede Zümra kavunundan yüksek verim elde edebiliyoruz. Damak tadı olarak da çok beğenilen ve tercih edilen bir kavun. Bölgede üretimi artırmamız gerekiyor. Erzincan'da topraklarımızı değerlendirerek tarımsal üretimde söz sahibi olabiliriz."

Üreticiler taleplere yetişmekte güçlük çekiyor

Çiftçi Eyüp Karaaslan ise kentte Zümra kavunu üretimine son bir kaç yılda başlandığını anlatarak, "Bölgemizde son iki yıldır yoğun şekilde kavun üretimine başlandı. Bu üretimle tahminlerimizin üstünde talep gördük. Şu anda siparişlerimizi karşılamayla baş edemiyoruz. Bütün arkadaşlarıma kavun üretimini tavsiye ediyorum. Ürettiğimiz kavunu sulama kanalındaki sudan değil, Munzur Dağı'ndan gelen suyla suluyoruz. Bu nedenle aroması ve tadı çok beğeniliyor. Ayrıca ürettiğimiz kavunlar tamamen doğal, herhangi bir tarımsal ilaç kullanmıyoruz." dedi.

Sebze Hali Komisyoncusu Erkan Diken de Munzur Dağı eteklerinde üretilen Zümra kavununun tadının Türkiye'nin başka bir yerde bulunamadığı ifade ederek, "Bu kavun genel olarak Munzur Dağı eteklerindeki suyu ve toprağı verimli tarım arazilerinde yetişiyor. Bu nedenle tadı gerçekten çok güzel. Komisyoncu olarak tarladan aldığımız kavunların müşteri memnuniyeti son derce yüksek." diye konuştu.

Kaynak: AA