Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi
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Erzincan, Tunceli, Munzur, Yaban

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken İHA ekibi tarafından görüntülendi.

20.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:04
Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken İHA ekibi tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Erzincan'da görüntülendi.

Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara inerek, çaydan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yavrularıyla birlikte dolaşan yaban keçileri uzun süre objektiflere yansıdı. Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

Kaynak: İHA

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Munzur Dağlarında yaban keçileri görüntülendi

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