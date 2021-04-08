(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
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(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağları, adrenalin tutkunu dağ kayağı yapanların yeni gözde adresi oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağları, adrenalin tutkunu dağ kayağı yapanların yeni gözde adresi oldu.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları, dağ kayağı yapan vatandaşların ilgi odağı oldu. Nisan ayında da karla kaplı olan Munzur'un Erzincan'a bakan yüzündeki yaklaşık 28 kilometrelik kısım serbest dağ kayağı yapan sporcuların uğrak yeri.

Bölgeye kaymaya gelen emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal ile öğretim görevlisi Alptekin Sanalan, Munzurların dağ kayağı için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti.

Yılmaz Ünal, kayak yarışmalarının yapılması açısından çok uygun bir yer olduğunu ve çok fazla doğanın dokusuna zarar vermeden, doğal yaşamı etkilemeden Munzur Dağlarında faaliyetlerin yapılabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Erzincan Dağcılık Kulübü yönetiminde yer alan emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal, Munzurlarda kaya tırmanışı yaptıklarını ve bu sporlar için bulunmaz bir doğaya sahip olduklarını dile getirdi.

Erzincan'dan Munzur Dağlarına çıkışta güzergah üzerinden bulunan Tatlısu köyünün Muhtarı Mustafa Köse'de, dağ kayağının tanınması ve yörenin gelişimine katkı sunmak istediklerini belirtti. - ERZİNCAN

(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
(Özel Haber) Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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