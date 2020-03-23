Munzur Çayına düşen uzman çavuş, iki farkı noktada aranıyor
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Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa

Munzur Çayına düşen uzman çavuş, iki farkı noktada aranıyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i bulmak için çok sayıda ekip hem çayda hem de baraj gölünde eş zamanlı çalışma yapıyor.

23.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:28
Munzur Çayına düşen uzman çavuş, iki farkı noktada aranıyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i bulmak için çok sayıda ekip hem çayda hem de baraj gölünde eş zamanlı çalışma yapıyor.

Olay, bir hafta önce Ovacık karayolu Anafatma mevki'inde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Rize, Van ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen noktalar, halatlara bağlanan botlarla aranıyor. Aynı zamanda ekipler eş zamanlı olarak çayın aktığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara, jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri de kıyı taraması yaparak destek veriyor.

Arama çalışmalarını her gün Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'in, Eşi Gülnur Ortakçı Güneş, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı öğrenilen Uzman Çavuş Güneş'in, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde de JAK timinde 16 kişinin enkazdan kurtarılma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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