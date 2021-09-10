Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" Vatikan'a ulaştı

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal" Türkiye'den İngiltere'ye uzanan seyahatinde Vatikan'a ulaştı.

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan "Yürüyüş - The Walk" projesi kapsamında hayata geçirilen kukla Amal, seyahatini Yunanistan'ın ardından İtalya'da sürdürürken, bugün başkent Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne de geçti.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda "Küçük Amal"ı çok sayıda çocuk ve izciler ile Vatikan'ın Mülteci ve Göçmenlerden Sorumlu Müsteşarı Kardinal Michael Czerny karşıladı.

Meydanda çocuklarla selamlaşıp, onlarla dans eden kukla Amal, çocukların söylediği şarkılara eşlik etti ve oyunlar oynadı.

Kardinal Czerny, burada yaptığı açıklamada, "Amal'ın, yanında refakatçisi olmadan göç yolculuğuna düşen diğer çocuklardan farkı, 3,5 metrelik uzun boyu olması. Bu nedenle o göz ardı edilemez. Göremediğimiz diğer refakatçisi olmayan göçmen çocukların da kalbimizi, aklımızı ve yaşamlarımızı açmamıza ihtiyaçları var. Onların elinden tutmalıyız. Kendi çocuklarımıza, kardeşlerimize yaptığımız gibi aynı eli uzatmalıyız. Amal'ın da mesajı bu." ifadelerini kullandı.

Küçük Amal, İtalya'dan sonra Fransa, İsviçre, Almanya, Belçika'yı kat edecek, yolculuğu İngiltere'de son bulacak.

Kukla Amal'ın yolculuğu

Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başladı.

Sığınmacı konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok ressam, kurum ve kuruluşun desteklediği proje kapsamında tasarlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Amal, 8 ülke ve 65 şehri gezdikten sonra 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile sığınmacı çocukların, aileleriyle veya aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.