Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon izleyicisinin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Film hakkında en çok araştırılan konular arasında Müjdemi İsterim'in hikâyesi, kısa özeti ve oyuncu kadrosu yer alıyor. İşte izleyicilerin merakla beklediği filmle ilgili tüm detaylar…

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bulut, nişanlısı Leyla ile evlenmeden sadece bir gün önce Müjde'nin çalıştığı bir kulübe gider. Bu ziyaret sırasında, eski sevgilisi Müjde ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Müjde, eğer Bulut nişanı bozmazsa hamileliğini medyaya açıklamakla tehdit eder. Çaresiz kalan Bulut, nişandan kaçmaya karar verir.

Ancak kaçışı pek de kolay olmaz. Arabasına saklanmış olan Müjde ile karşılaşır. Bu sırada, nişanda bir cinayet işlendiği ortaya çıkar ve ikili kendilerini bir anda polisin hedefinde bulur. Suçsuz olduklarını ispatlamak isteyen Bulut ve Müjde, cinayeti kendi yöntemleriyle çözmeye çalışır.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde dikkat çeken oyuncu kadrosu şu şekildedir:

• Ahmet Kural - Bulut

• Ecem Erkek - Müjde

• Mehmet Özgür - Kazım

• İlker Aksum - Niyazi

• Bestemsu Özdemir

• Hakan Bilgin

• Levent Özdilek

• Lale Başar

• Şencan Güleryüz

• İştar Gökseven

• Ulviye Karaca

• Selin Işık

• Alper Kadayıfçı

• Toprak Sağlam

• Bahtiyar Engin

• Fulden Akyürek

• Seymen Aydın

• Hakan Dinçkol

• Özlem Türay

• Tuğba Tutuğ

• Caner Kadayıfçı

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İstanbul'un tarihi dokusuyla öne çıkan Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi semtinde gerçekleştirilmiştir. Beylerbeyi ve çevresi filmin önemli sahnelerine ev sahipliği yaparken, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de farklı çekim mekanları kullanılmıştır. Bu da filme şehir atmosferi ve görsel çeşitlilik katmıştır.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda, Bulut ve Müjde'nin tüm çabaları karşılığını bulur. Cinayeti kendi çabalarıyla çözmeyi başaran ikili, hem masumiyetlerini ispatlar hem de birbirlerine karşı hissettikleri duyguların farkına varırlar. Aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği bu hikâye, izleyiciyi hem güldürüp hem de merakla sonuna kadar sürüklemektedir.