Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli?
Müjde Uzman, Oğuzhan Uğur ile gündeme geldi. YouTuber ve müzisyen olan Oğuzhan Uğur, sosyal medyada Müjde Uzman ile fotoğrafını paylaşıp aşkını duyurdu. Bu haber üzerine Müjde Uzman'In hayatı merak konusu oldu. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
YouTuber ve müzisyen olan Oğuzhan Uğur, sosyal medyada Müjde Uzman ile fotoğrafını paylaşıp aşkını duyurdu. Oğuzhan Uğur ile gündeme gelen Müjde Uzman'ın ise hayatı merak konusu oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan Müjde Uzman'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
MÜJDE UZMAN KİMDİR?
Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncudur.
2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.
Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı "Paramparça Aşklar" adlı diziyle başladı.
2010 yılında "Kapalı Çarşı" ve "Aşk Bir Hayal" dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kiralık Aşk" gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak "Savaşçı" dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı.
Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.
Rol aldığı dizi ve filmler
- 2018-2019 Savaşçı Pilot Üsteğmen Funda Turaç
- 2018 Babamın Günahları Zümrüt Dizi
- 2018 8Sinema
- 2016-2017 Kiralık Aşk Seda Berensel
- 2015-2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Nazlı Meriç
- 2014 Hadi İnşallah Bayan Kaltak
- 2013 Fatih Dilyar
- 2013 20 Dakika Kuzgun
- 2013 Muhteşem Yüzyıl Armin
- 2011 Bir Çocuk Sevdim (Konuk Oyuncu)
- 2010 Kapalıçarşı (Konuk Oyuncu)
- 2010 Aşk Bir Hayal (Konuk Oyuncu)
- 2010 Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu)
- 2010 Akasya Durağı Özge
- 2008 Paramparça Aşklar Nil
- 2008 Recep İvedik 2 Görevli
MÜJDE UZMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Müjde Uzman, 1984 doğumlu olup 37 yaşında ve İstanbulludur.