Müjde Ar'ın Bodrum'da 'gürültü kirliliği' şikayeti sürüyor MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'daki ünlü restoran ve otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yol açtığı gürültü kirliliği nedeniyle daha önce Belediye Başkanı Ahmet Aras'a şikayet mektubu yazan oyuncu Müjde Ar, bu kez konuyu...

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'daki ünlü restoran ve otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yol açtığı gürültü kirliliği nedeniyle daha önce Belediye Başkanı Ahmet Aras'a şikayet mektubu yazan oyuncu Müjde Ar, bu kez konuyu köşesine taşıyan yerel internet sitesinin yazarı Mustafa Gündoğ'a gönderdiği mektupla destek verdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Müjde Ar, yerel internet sitesindeki 'Gündoğan'da Yapılan, Müzik mi? Gürültü mü?' başlıklı yazısında duyarlı ve tarafsız gazetecilik yaptığını belirtiği Mustafa Gündoğ'a mektup gönderdi. Müjde Ar, mektubunda, "Olayı gerçek yönüyle çok iyi araştırmış ve yazmışsınız. Başta Bodrum Belediye Başkanı olmak üzere tüm yetkililer sizin tabirinizle top çevirmeye devam ediyor. Sorunuza cevaben; bence yetkililer tarafından bu sorun çözülmek istenmiyor. Medeni kanunda da belirtildiği gibi iş başından beri usulsüzdür ve kanunlara aykırıdır. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan işin haksız olduğunu ve siyasi faturasının olacağını iyi bildiği için kurultaya gittiği gün yerine vekaleten bıraktığı başkan yardımcısı işletmeye, yüzlerce şikayete rağmen 2 ay sonra canlı müzik ruhsatı vermiştir. Ne tesadüf! Başkan kurultaya, yardımcısı onaya" dedi.

Mektubunda, evinin bulunduğu sitedeki en az 20 komşusu tarafından yapılan şikayetlere rağmen Belediye Başkanı Aras'ın "Ruhsat verdik" dediği günden bugüne kadar hiçbir şeyin değişmediğine de dikkat çeken Ar, "Gündüzümüz ve gecelerimiz zehir olmuştur. Gürültü ölçümleri taleplerimizden artık ekiplerin de yıldığını düşünüyoruz. Bu yıldırma politikası bizi haklarımızı aramaktan alıkoyamaz. 'Sandık günü geldiğinde, halk bu sorunu yaratanları, buna göz yumanları unutmayacak' demişsiniz. Çok doğru."

Bodrum Gündoğan'da gürültü kirliliği nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Aras'a açık şikayet mektubu yazan Müjde Ar, gereğinin yapılmadığını belirterek, hem Aras'a hem de ilgili işletmelere bir süre önce dava açmıştı.

Kaynak: DHA