Müjde Ar, Bodrum'daki yüksek sese isyan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müjde Ar, Bodrum'daki yüksek sese isyan etti

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'daki gürültü kirliliğine isyan etti.

28.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:52

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'daki gürültü kirliliğine isyan etti. Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde yıllardır sesiz sedasız yaşadığını belirten ünlü oyuncu, konsept değiştiren otelden gündüz plaj, gece de sahneden gelen müzik seslerinin çok yüksek olmasına tepki göstererek dava açmaya hazırlandığını açıkladı.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren usta sanatçı Müjde Ar, Gündoğan Mahallesi'nde evine kadar gelen gürültü kirliliğine isyan etti. Yıllardır oturduğu evin yanında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin gürültü kirliliğinden şikayetçi oldu. Konsept değişikliğine gidince otelden gelen müzik sesleri nedeniyle mahallenin durulmaz hale geldiğini kaydeden Müjde Ar, gürültü kirliliğinin had safhaya ulaştığını söyledi. Bunun üzerine Müjde Ar ve mahalle sakinleri çareyi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazmakta bulup yaşadıkları gürültü kirliliğini anlattı.

"BU KONUYU YARGIYA TAŞIMAYA KARAR VERDİK"

Usta sanatçı Müjde Ar dava açmaya hazırlandığını belirterek "Yasalar ve yönetmeliklere göre, hangi koşullarda canlı müzik yapılacağı açık ve nettir. Bu durumun tartışılacak bir tarafı yok. Yasa bunu gayet açık ve net bir şekilde belirtmiş. Fakat hiçbir izin almadan öğlen 12: 00'de başlayan plaj konseri, ardından gece 01: 00'a kadar devam eden gazino konserleriyle burada yaşamaya imkan kalmamıştır. Balkonumuzda bir birimizle konuşamıyoruz. Uyku sistemimiz alt üst olmuştur. Çevre Genel Müdürlüğünün yönetmeliğine göre her şey çok açık ve net ifade edilmiş. Bu olay başımıza gelinceye kadar benim bir vatandaş olarak bu haklardan hiçbir haberim yoktu. Bu belgeler elime ulaşınca işin gerçeğini ben de öğrendim. Çok iyi yazılmış bir yönetmelik. Siz canlı müzik mi yapmak istiyorsunuz. Bunun koşullarını madde madde sıralamış. Yapılan müziğin dışarıya sesinin gitmemesi için teknik bilgiler yer alıyor. Kaç desibelde müzik yapılabilir, saat kaça kadar müzik yapılabileceği ve tüm bilgiler bu yönetmelikte belirlenmiş. Biz önce müzikten rahatsız olunca ben ve çevre sakinleri olarak belediye ye defalarca şikayette bulunduk. Sonra sözlü olarak işletme sahipleriyle konuştuk. Yetmedi gidip yalvardık. Fakat her seferinde istediğimizin tam tersini yaparak ses giderek daha da açıldı. Belediyenin de yeterli özeni göstermediğini düşünerek 2 aydır bekliyoruz. Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik" dedi.

(İHA)

Müjde Ar, Bodrum'daki yüksek sese isyan etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit...
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş Güncel
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Beyonce Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Falcao Gökhan Gönül Yılmaz Vural Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Antalya İntihar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Müjde Ar, Bodrum'daki yüksek sese isyan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 21:29:24. #1.14#
title