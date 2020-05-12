Muhtarlardan yürüyen merdivene destek
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Muhtarlardan yürüyen merdivene destek

Muhtarlardan yürüyen merdivene destek Samsun'da muhtarlar, Canik ilçesinde bulunan Doğu Park Üst Geçidine yapılan yürüyen merdivene destek verdi.

Muhtarlardan yürüyen merdivene destek
12.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:37

Muhtarlardan yürüyen merdivene destek

SAMSUN - Samsun'da muhtarlar, Canik ilçesinde bulunan Doğu Park Üst Geçidine yapılan yürüyen merdivene destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Doğu Park Üst Geçidine ek olarak yürüyen merdiven yapıldı. Yürüyen merdivenle, vatandaşların asansörün bozulması durumunda mağdur olmalarının önüne geçmek, Doğu Park'a ve tramvaya ulaşımlarını kolaylaştırmak amaçlandı. Projeye bazı kesimlerden 'gerek olmadığı' yönünde eleştiri geldi. Eleştiriler üzerine Canikli muhtarlar, bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla söz konusu yürüyen merdiven önünde destek açıklaması yapıldı. Yürüyen merdivene sahip çıkılan açıklamada sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

"Üst geçitte izdiham yaşanmıştı"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Cevdet Dursun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında bu üst geçitte izdiham yaşanmıştı. Samsunumuzun ve Türkiyemizin birçok farklı illerinden gelen dostlarımızın Samsun'daki ağırlanmasında üst geçidin yetersizliğini gördük. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e bu yatırımı yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Burada bunun yapılmasının onur ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin parlayan güneşi Samsunumuzun hak ettiği hizmetleri almasını talep ediyoruz" dedi.

Üst geçidin yetersizliğine dikkati çeken ve yaşlı vatandaşların burayı kullanımında sorun yaşadıklarını ifade eden Belediyeevleri Muhtarı Rıfat Öktem, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza ve Canik Belediye Başkanımıza bu hizmeti ilçemize gelmesinde büyük rol oynadıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samsun İli Fakirleri Koruma Derneği Muhasibi Hatice Uzun, "Ben Canik'te ikamet ediyorum. Gerçekten gerekli bir hizmetti. Karşıya geçmekte zorlanıyorduk. Bu bizim için de Samsun için de önemli bir hizmettir. Yapılan her hizmeti destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Üst geçidin ardında Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampı, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ve Doğu Park gibi alanlar olduğuna dikkati çeken ve yürüyen merdivenin gerekli olduğunu vurgulayan siyasi partilerin meclis üyeleri de yapılan hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyleme Canik ilçesi mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağladı.

Muhtarlardan yürüyen merdivene destek

Kaynak: İHA

Manşet

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