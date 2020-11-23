Muhtarlardan köy çocuklarına tablet desteği

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyü eski ve yeni muhtarları köy çocuklarına tablet desteğinde bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyü eski ve yeni muhtarları köy çocuklarına tablet desteğinde bulundu.

Korona virüs sebebiyle birlikte eğitime ara verilen okullarda ders yapamayan ve aynı zamanda derslerine giremeyen öğrenciler için eski köy muhtarı Mustafa Özcan'ın fikriyle yeni muhtar İbrahim Özdemir yan yana gelerek köyde eğitim gören 20 köy çocuğuna tablet yardımında bulundu. Köy cami bahçesinde bir araya gelen çocuklar sosyal mesafe ve maske kuralını ihmal etmedi.

Konuyla ilgili eski muhtar Mustafa Özcan, "Eğitimde aksamalar olduğundan dolayı muhtarımla beraber istişare yaparak ortak akıl kullanaraktan, öğrencilerimize tablet dağıtmayı düşündük. Verildi verilmedi diye bir şey yok. Zengin fakir çocuğu gözümüzde aynıdır" dedi.

Köy Muhtarı İbrahim Özdemir, "Eski muhtarımız Mustafa Özcan'ın katkılarından dolayı pandemiden dolayı böyle bir işe kalkıştık. Pandemiden dolayı çocuklarımıza destek olmadığına inandık bizim de bir katkımız olsun, dedik. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Tablet alan çocuk Kaan Yılmaz, "Muhtarımız tablet verdiği için teşekkür ederim. Muhtarlığımız tablet vermeden önce derslerimize giremiyorduk. Eniştem tabletimizi verdi. Şimdi derslerime çok daha rahat girebileceğim" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı