Muhtarlardan hizmetin 112'si A Takımına teşekkür

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Bölgedeki muhtarların da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımız demokrasilerin kilit taşlarından bir tanesidir. Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesinde çok önemli katkılarınız var. Bunlar için sizlere çok teşekkür ediyorum. Başından beri Cumhurbaşkanımız da vurguladığı gibi sizlerin yükünü almak ve desteklemek için çaba gösteriyoruz. Derdimiz iş yapmak, sorun çözmek ve hizmet etmektir" dedi. Ziyarete katılan muhtarlar da, hizmetin 112'si olarak anılan A Takımı için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

"A TAKIMINDAN İSTEDİĞİMİZ HER TÜRLÜ HİZMETİ ALABİLMEKTEYİZ"

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in de yer aldığı ziyarette, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy Ersoy, "Özellikle kurduğunuz ve bizlerin çok faydalandığı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı için öncelikle şahsınıza çok teşekkür ederim. Özellikle bu dairemizden çok önemli hizmetleri alıyoruz. Türkiye'de tek olduğuna inandığımız A Takımı projesiyle kırsal alandaki muhtarlarımızın hizmet almasıyla elleri çok güçlendi. Hizmetin 112'si olarak adlandırdığımız A Takımı projesi ile istediğimiz her türlü hizmeti alabilmekteyiz. Muhtarlarımıza kırtasiye başta olmak üzere diğer tüm destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Sigortalarımızın da devlet tarafından ödenmesi muhtarlarımız arasında ayrıca memnuniyet verici olarak karşılanmıştır" ifadelerini sarf etti.

"BİRLİKTE BAŞARDIK, BAŞARIYORUZ VE BAŞARACAĞIZ"

"Tüm işleri ekip halinde hep birlikte yapıyoruz, bu iş takım işi muhtarlarımız da bu takımın bir parçası" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Eğer kırsal alanlarımızda hizmetlerimiz büyük memnuniyet elde etmişse bu sizlerle birlikte olmuştur. Biz birlikte başardık, başarıyoruz ve birlikte başaracağız anlayışıyla gayret ediyoruz. Şehrimizin insanlarına hizmet etmek ve sizlerle birlikte yol yürümek bizleri son derece mutlu ediyor" şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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