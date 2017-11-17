Muhtarlardan Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür

Karpuzlu ilçesi Umcular ve Yağşiler mahalle muhtarları yaptıkları hizmetler nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Bugüne kadar hizmet alamadıklarını belirten muhtarlar ve mahalle sakinleri Özlem Çerçioğlu sayesinde yüzlerinin gülmeye başladığını ifade ettiler.



Karpuzlu Umcular mahalle muhtarı Mustafa Özçelik, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek "2014 yılından bu yana muhtarlık yapıyorum. Mahallemize büyükşehir ile birlikte hizmet gelmeye başladı. ASKİ'nin yaptığı çalışma sayesinde su taşkınlarını önledik. Sayın başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.



Karpuzlu Yağşiler mahalle muhtarı Enver Güldar, başkan Çerçioğlu ile mahallenin tüm sorunlarının çözüldüğünü ifade ederek "Mahallemize hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Sondajımız yenilendi. Şu an 24 saat suyumuz var. Yıllardır çözülemeyen sorunları başkanımız Çerçioğlu çözdü. Özlem Başkan ile hizmet geldi. Allah razı olsun" dedi.



Mahalle sakinlerinden Ünal Kaya ve Kemal Türk, büyükşehirin hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek "Büyükşehir ile hizmet geldi. Biz ne istesek anında yapılıyor. Herhangi bir sorunumuzu ilettiğimizde hiçbir zaman geri çevrilmiyor" diye konuştular. - AYDIN