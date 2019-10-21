Muhtarlar kendi günlerinde protokol ile buluştu

21.10.2019 10:17

Aksaray'da 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Vali Ali Mantı ile bir araya gelen mahalle, köy ve belde mahalle muhtarları hem günlerini kutladı hem de sorunları masaya yatırdı.



Aksaray Valisi Ali Mantı, 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle merkez mahalle muhtarları, köy muhtarları, belde mahalle muhtarlarını valilik makamında kabul etti. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Vali Ali Mantı Muhtarlar Gününü kutladı. Makam ziyareti sonrası Vali Ali Mantı yemekli toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Polisevinde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Vali Ali Mantı, "Muhtarlarımız şehrimizde en ücra köşede bile vatandaşların sıkıntılarını gerekli devlet kurumlarına aktarır. Muhtarlıkların tarihi çok eskiye dayanmaktadır. 1924 yılı Köy Kanunu en eski kanunlardan bir tanesidir. Kamu nezdinde vatandaş nezdinde itibarı olan bir kuruluştur" dedi.



Düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve muhtarlar katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA