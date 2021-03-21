Muhtarlar Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret
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Muhtarlar Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

21.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:56
Muhtarlar Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kentte görev yapan muhtarlar ile temasları devam ediyor. Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının ardından Başkan Ataç'ı ziyaret etti. Yapılan seçimde güven tazeleyen Dernek Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, "Muhtarlarımız ile birlikte sizinle bir araya gelebilmekten mutluyuz. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi Tepebaşı Belediyemizden her anlamda destek almak çok kıymetli. Belediyemiz her zaman olduğu gibi korona virüs sürecinde de mahallelerimize önemli hizmetler ulaştırdı. Başkanımıza, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Dernek olarak çalışmalarımıza da yeni dönemimizde devam edeceğiz" dedi.

Muhtar Güler ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, "Muhtarlar yerel yönetimlerin vatandaşa temas eden temel birimidir. Muhtarlarımızla iş birliğinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde dernek yönetimine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşma, çektirilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Muhtarlar Birliği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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