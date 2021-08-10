Muhtar evinde ölü bulundu
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Muhtar evinde ölü bulundu

Muhtar evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahalle muhtarı Özer Acar (37) evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahalle muhtarı Özer Acar (37) evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karaçakal Mahalle Muhtarı Özer Acar'ı yakınları evinde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi Olay yerine gelen sağlık ekipleri muhtar Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Acar'ın ateşli silahla kendi hayatına son verdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından muhtar Acar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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