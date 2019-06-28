Muhtar, dereden su almak isteyen vatandaşa saldırdı

Adana'da bir muhtar, tarlasını sulamak için dere yatağından su almak isteyen vatandaşa küfredip saldırdı. Olay anı ise darp edilen kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Savaş Özmen isimli vatandaş tarlasını sulamak için traktörüyle arazisine geldi. Muhtar Mustafa Kaltar, dere yatağından su almak isteyen Özmen'e izin vermeyince aralarında tartışma çıktı.

Suyu kullandırtmayacağını söyleyen muhtar da Özmen'e gözündeki mağduriyeti üzerinden küfürler etti, üzerine elindeki sopayla yürüdü. Muhtar Mustafa Kaltar, Özmen'e bir tas bile su vermeyeceğini söyleyerek, "Seni mermi manyağı yaparım" diyerek tehdit etti. Kaltar, daha sonra Özmen'e vurdu. Özmen, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Özmen, Kaltar'ın kamu malı olan dere yatağının kepçe getirip düzenleme yapıp şahsi olarak kullanmaya başladığını kimseye de kullandırtmadığını iddia etti.

Yaşanan olay sırasında oradaki 2 çocuk da yaşanan tartışmayı şaşkın bakışlarla izledi.

Savaş Özmen, elindeki görüntülerle birlikte önce karakola ardından Adana Adliyesi'ne giderek şikayette bulunup dilekçe verdi. Özmen, verdiği dilekçede Cumhurbaşkanına hakaretten yargıda dosyası bulunan Mustafa Kaltar'ın, muhtarlık makamını kullanarak Milli Emlak'a ait hazine arazilerini de yalan beyan ile sattığını, köy halkını kaosa sürüklediğini iddia etti.

Şambayadı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaltar da bahsedilen suyun dere yatağının suyu olduğunu ancak dere yatağından kendi arazisine bir yol açarak suyu getirdiğini, Özmen'in de kendisine yakın olduğu için kendi oluşturduğu göletten suyu almak istediğini, bundan dolayı tartıştıklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA