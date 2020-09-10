Muhittin Böcek korona mı oldu? Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
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Muhittin Böcek korona mı oldu? Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 17 Ağustos'ta covid-19 testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Muhittin Böcek son durumu nedir?

Muhittin Böcek korona mı oldu? Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
10.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:31

CHP'li Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta Alanya ilçesinde partililer ve muhtarlarla yaptığı görüşmenin ardından döndüğü Antalya'da boğaz ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Gittiği özel hastanede yaptırdığı korona testi sonucu ise pozitif çıktı. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Muhittin Böcek sağlık durumu merak konusu oldu.

MUHİTTİN BÖCEK KORONA MI OLDU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine ziyarette bulunarak, partililerle görüştü, muhtarlarla toplantı yaptı ve belediyeyi ziyaret etti. Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başlayan Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu belirlenen belediye başkanı, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" demişti.

Muhittin Böcek korona mı oldu? Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?

Böcek, 22 Ağustos tarihinde hastane odasından fotoğrafını paylaşarak da, ''Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneden yapılan son değerlendirme sonucunda Muhittin Böcek'in kan değerlerinde düzelme oldu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandı. Hastaneden yapılan açıklama, ''Kovid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" şeklinde oldu.

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Arife Zımba
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