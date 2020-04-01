Mühendis başkanın icadı: PVC borusundan yüz siperliği
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Şirintepe, Çiğli, Güncel

Mühendis başkanın icadı: PVC borusundan yüz siperliği

Sağlık emekçilerinin ihtiyacına destek sağlamak amacıyla daha önce maske üretiminin talimatını veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni tip korona virüsü ile mücadelede PVC borusundan yüz koruyucu siperliği üretimi için öncü oldu.

01.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:07
Mühendis başkanın icadı: PVC borusundan yüz siperliği

Sağlık emekçilerinin ihtiyacına destek sağlamak amacıyla daha önce maske üretiminin talimatını veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni tip korona virüsü ile mücadelede PVC borusundan yüz koruyucu siperliği üretimi için öncü oldu.

Korona virüsü salgının artması nedeniyle virüsün bulaşmasını engelleyen yüz siperliklerinin fiyat artı. Siperliklerin stoklarında azalma yaşanırken, üretim için farklı yöntemler ortaya çıkmaya başladı. Bu yöntemlerden biri de Çiğli Belediye Başkanı aynı zamanda da inşaat mühendisi olan Utku Gümrükçü'den geldi. Gümrükçü, belediye imkanlarıyla su borusundan siperlik üretimi başlatarak bir ilke imza attı. Şantiye tesislerinde PVC borular ve asetat içerikli kaplama kullanılarak üretimi yapılan siperliklerin montaj işlemleri, kadınların gönüllü katılımıyla Güzeltepe - Şirintepe Semt Merkezinde gerçekleştiriliyor. Her gün 300 adet üretilen yüz siperlikleri, belediye personelleri tarafından paketlenerek hijyenik koşullarda hastanelere teslim ediliyor.

Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Korona virüsü salgınıyla ilk günden itibaren insanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık emekçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz; çünkü yüz siperliği, virüsün tedaviler sırasında sağlık emekçilerimize bulaşmaması adına hayati önem taşıyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bunlara erişiminde problem olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çiğli Belediyesi olarak biz de, sağlık emekçilerimizin bu önemli ihtiyacını karşılamak adına farklı yöntemler geliştiriyoruz. 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle ürettiğimiz siperliklerden sonra ihtiyaçları daha hızlı karşılayabilmek adına PVC su borusundan üretime başladık. Su borusundan yaptığımız siperlikler hem zaman hem de maliyet açısından çok avantaj sağlıyor. Bir siperliğin maliyeti 2 lira oluyor. Bu yöntemle 5-6 kişilik ekiple günde 500 adet üretmemiz mümkün" dedi.

Belediyelere çağrı var

Şantiye tesislerinde personellerin yoğun çabasıyla günlük 300 adet üretilen yüz siperliği sayısını 500 adete çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Gümrükçü, "Tüm belediyeleri bu yöntemle ile çalışma yapmaya ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyorum. Bu zor günlerde sağlık emekçilerimizin yanındayız. Hep birlikte karanlıktan çıkacağız, aydınlık yarınlar bizim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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