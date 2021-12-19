Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA harekete geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA harekete geçti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le gerçekleştiren canlı yayın esnasında gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın tokatlı saldırısına maruz kalan muhabir Ahmet Demir'in çalıştığı kurum olan İhlas Haber Ajansı, olayla ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirdiği sırada İHA muhabirine tokat attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilerin odağına oturan Sarıkaya, bir özür metni de yayınlayarak "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" dedi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Saldırıya maruz kalan muhabir Ahmet Demir'in çalıştığı kurum olan İhlas Haber Ajansı ise Muharrem Sarıkaya'ya maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür.

Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir'e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak Gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır.

İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren Gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz…"

Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA harekete geçti

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

 Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman videonun yayılmasını neden istemediğini anlattı: Annem izlemesin istedim

Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman videonun yayılmasını neden istemediğini anlattı: Annem izlemesin istedim

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title