Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir?

Muharrem Sarıya kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yazılarıyla dikkat çeken Sarıkaya, son günlerde biyografisi merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında? Muharrem Sarıkaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya, 1960 yılında doğan Türk gazeteci veyazardır. Haber türk gazetesinde Ankara Temsilciliği görevindeydi. Haber türk gazetesinden önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Haber türk gazetesi, Haber türk TV ve Haber turk.com'un Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.

MUHARREM SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Muharrem Sarıkaya 1961 doğumlu olup 60 yaşındadır.

MUHARREM SARIKAYA TOKAT OLAYI NEDİR?

Haber türk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada yaşanan teknik sorunu gidermek için çabalayan İHA kameramanına tokat atması tepki topladı.

ÇALIŞANA TOKAT ATTI

Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden kameramana kızarak tokat attığı görülüyor. Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

"ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Cumhuriyet'in haberine göre; Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA Muhabiri Ahmet Demir, "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR MESAJI GELDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı özür paylaşımında, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet