Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin kurucular kurulunu açıkladı

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, hareketin yol haritasını çizdi ve kurucular kurulu üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de konuşan İnce, "Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüş ayrılığına düşen ve sonrasında Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, bugün yaptığı basın açıklaması ile hareketin yol haritasını ve kurucular kurulunu açıkladı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Parası olan sağlıklı yaşar düzenini bozup, herkes için eşit sağlık sistemini yapacağız, başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmayan bir Türkiye istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz. Göçmen ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz.

"TÜKETİM DEĞİL ÜRETİM POLİTİKASINA DAYILI İSTİHDAM POLİTİKASI İSTİYORUZ"

Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim değil üretim politikasına dayalı istihdam politikası istiyoruz. Girişimciler için adil rekabet düzeni istiyoruz. Katma değer üreten firmaların finansmana erişimini istiyoruz.

"DOĞAL KAYNAKLARINI KORUYABİLEN BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"

Turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalmadığı bir memleket istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı olmayan bir memleket istiyoruz.

"KIZ ÇOCUKLARININ ERKEN YAŞLARDA EVLENDİRİLMEDİĞİ BİR MEMLEKET İSTİYOR"

Bütün öğrencilere laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Okullara öğretmenlerle öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. "

MUHARREM İNCE'NİN KURUCULAR KURULU

Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, Tıp profesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti

Burak Hasar, Diş Hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, Yönetici